Помните культовую серию BioShock? Похоже, что 2K тоже вспомнила о ней.

Недавно студия Cloud Chambers, ответственная за разработку четвертой части игры, опубликовала обширный список вакансий. В списке представлены позиции, связанные с созданием сценария, локаций, визуальных эффектов и геймплея.

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Примечательно, что в новых вакансиях больше нет упоминания открытого мира, о котором говорили три года назад. Однако часто упоминаются побочные квесты и динамичный искусственный интеллект.

Кроме того, новая информация включает упоминания о «словно нарисованной от руки» стилизованной графике, использовании последних технологий Unreal Engine, таких как Lumen, и боевой системе, которая должна позволять игрокам экспериментировать и самовыражаться.

К слову, разработка игры была анонсирована в конце 2019 года.

Последняя игра серии, BioShock Infinite, вышла в 2013 году и оставила значительный след в индустрии. Действие игры разворачивается в вымышленном городе Колумбия, парящем в небе. Игроки берут на себя роль Букера ДеВитта, частного детектива, который должен спасти девушку по имени Элизабет.

BioShock Infinite завоевала множество наград за свою увлекательную сюжетную линию, глубоких персонажей и инновационный геймплей. В игре присутствуют элементы шутера от первого лица, а также уникальные механики, такие как использование суперспособностей и возможность взаимодействовать с окружающей средой. Графика и дизайн уровней также получили высокую оценку за свою оригинальность и внимание к деталям.

С выходом новой части фанаты с нетерпением ждут, какие инновации и захватывающие истории принесет будущая игра от Cloud Chambers.