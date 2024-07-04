Новый ролевой экшен Zenless Zone Zero стал доступен бесплатно от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail

Компания miHoYo, известная своими популярными играми Genshin Impact и Honkai: Star Rail, выпустила новую игру Zenless Zone Zero, доступную на Android, iOS, PlayStation 5 и Windows. .

Zenless Zone Zero представляет собой захватывающий ролевой экшен, действие которого разворачивается в футуристическом постапокалиптическом мегаполисе Нью-Эриду. Игроков ждёт увлекательное путешествие по разрушенному миру, где они встретят множество ярких и запоминающихся персонажей, сражающихся с различными монстрами.

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Игра поддерживает кроссплей и кросс-прогрессию, что позволяет игрокам сохранять и продолжать свои достижения на разных устройствах. В Zenless Zone Zero также предусмотрены внутриигровые покупки, которые могут как дополнить игровой процесс, так и повлиять на него.

Zenless Zone Zero обещает стать новым хитом от miHoYo, сочетая в себе увлекательный сюжет, ярких персонажей и динамичные сражения в уникальном игровом мире.

С учетом успеха предыдущих проектов miHoYo, Zenless Zone Zero уже привлекла внимание множества игроков. Эксперты и геймеры с нетерпением ждут возможности исследовать новый мир и оценить очередной подход разработчиков к жанру бесплатных ролевых игр.

Zenless Zone Zero уже доступна для загрузки на упомянутых платформах.