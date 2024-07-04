Компания МЦСТ, разработчик российских процессоров «Эльбрус», объявила об открытии исходного кода ядра Linux, системных библиотек и патчей совместимости для ПО с открытым исходным кодом, обеспечивающих поддержку их архитектуры.

Российская компания МЦСТ, известная разработкой процессоров «Эльбрус», сделала важный шаг, открыв исходный код ядра Linux, системных библиотек и патчей совместимости для программного обеспечения с открытым исходным кодом. По словам Константина Трушкина, заместителя директора по маркетингу, эта инициатива направлена на облегчение работы разработчиков и предоставление им более глубокого доступа к архитектуре «Эльбрус».

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Процессоры «Эльбрус» представляют собой уникальные решения в области вычислительной техники, разработанные для выполнения широкого спектра задач, от офисных приложений до сложных вычислительных процессов.

МЦСТ планирует регулярно обновлять базу исходного кода и публиковать новые пакеты, адаптированные для платформы «Эльбрус». Кроме того, в ближайшее время станут доступны инструменты разработки, что позволит создать полноценную экосистему для данной архитектуры. Цель компании заключается в интеграции «Эльбрус» в число мировых архитектур, поддерживаемых сообществом с открытым исходным кодом.

Открытие исходного кода потребовало согласования с Министерством цифрового развития, Минпромторгом и Минобороны РФ. Владимир Дождёв, директор департамента цифровых технологий Минпромторга, выразил поддержку этой инициативе, подчеркнув, что российские разработчики должны сотрудничать и объединять свои усилия для достижения успеха.

Такой шаг, по мнению экспертов, может значительно расширить возможности разработчиков и ускорить интеграцию платформы «Эльбрус» в международное сообщество. Компания надеется, что открытие исходного кода поможет привлечь больше внимания к их продуктам и увеличит количество разработчиков, работающих с данной архитектурой.

Это открытие стало значительным событием для российского IT-рынка, так как оно позволит использовать архитектуру «Эльбрус» для создания новых инновационных решений, повысив конкурентоспособность отечественных технологий на мировом уровне.