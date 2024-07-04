Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
МЦСТ открывает исходный код платформы «Эльбрус»
Компания МЦСТ, разработчик российских процессоров «Эльбрус», объявила об открытии исходного кода ядра Linux, системных библиотек и патчей совместимости для ПО с открытым исходным кодом, обеспечивающих поддержку их архитектуры.

Российская компания МЦСТ, известная разработкой процессоров «Эльбрус», сделала важный шаг, открыв исходный код ядра Linux, системных библиотек и патчей совместимости для программного обеспечения с открытым исходным кодом. По словам Константина Трушкина, заместителя директора по маркетингу, эта инициатива направлена на облегчение работы разработчиков и предоставление им более глубокого доступа к архитектуре «Эльбрус».

реклама

Процессоры «Эльбрус» представляют собой уникальные решения в области вычислительной техники, разработанные для выполнения широкого спектра задач, от офисных приложений до сложных вычислительных процессов.

МЦСТ планирует регулярно обновлять базу исходного кода и публиковать новые пакеты, адаптированные для платформы «Эльбрус». Кроме того, в ближайшее время станут доступны инструменты разработки, что позволит создать полноценную экосистему для данной архитектуры. Цель компании заключается в интеграции «Эльбрус» в число мировых архитектур, поддерживаемых сообществом с открытым исходным кодом.

Открытие исходного кода потребовало согласования с Министерством цифрового развития, Минпромторгом и Минобороны РФ. Владимир Дождёв, директор департамента цифровых технологий Минпромторга, выразил поддержку этой инициативе, подчеркнув, что российские разработчики должны сотрудничать и объединять свои усилия для достижения успеха.

Такой шаг, по мнению экспертов, может значительно расширить возможности разработчиков и ускорить интеграцию платформы «Эльбрус» в международное сообщество. Компания надеется, что открытие исходного кода поможет привлечь больше внимания к их продуктам и увеличит количество разработчиков, работающих с данной архитектурой.

Это открытие стало значительным событием для российского IT-рынка, так как оно позволит использовать архитектуру «Эльбрус» для создания новых инновационных решений, повысив конкурентоспособность отечественных технологий на мировом уровне.

#linux #новости технологий #эльбрус #мцст #российская микроэлектроника #новости linux
+
Написать комментарий (0)
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
АО МЦСТ решила раскрыть исходные коды в целях развития ПО для российских процессоров «Эльбрус»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры показали перехватчик дронов «Воган-9СП», способный достигать скорости в 200 км/ч
2
Оверклокеры смогли держать Core i9-14900KF холодным на скорости 7.5ГГц с помощью кулера за $10 000
2
Названа стоимость всех модификаций смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch 7
3
Пентагон начнёт использовать мощности своих суперкомпьютеров в качестве облачных вычислений
3
Китай может легко обнаруживать американские F-35 при помощи метеорадаров
3
Массовый сбой на PlayStation Network и PS Store: у геймеров отсутствует доступ к играм и сервисам
8
Инцидент с китайским аналогом «Falcon 9» вероятно произошел из-за конструкции стартовой площадки
3
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил загадочные структуры в атмосфере Юпитера
2
Благодаря ракете ВКС РФ украинская армия лишилась важнейшей стратегической переправы
+
Строящуюся с 1960-х годов дорогу в Липецкой области завершат в 2024 году
+
Беспилотник США SeaGuardian получит расширенные возможности наведения для дальних атак
+
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
11
NASA опубликовало панорамный снимок вулкана Олимп, самого высокого в Солнечной системе
1
Энтузиаст восстановил потерянную сцену с предательством Йеннифэр в игре The Witcher 3
1
MAN Truck & Bus провела пресс-тур в Тироле и объявила о плавном переходе на электромобильность
+
В Японии хотят решить проблему нехватки водителей конвейерными лентами на участке в 500 км
2
Представлены эскизы дизайна для серий смартфонов Realme 13 Pro и Redmi Note 14 Pro
+
Первого полноразмерного китайского робота-гуманоида «Цинлун» представят на WAIC 2024
1
Ученые из Китая доказали, что пластиковые бутылки могут стать ядовитыми на солнце
+
OnePlus 13 может предложить рейтинг защиты IP выше по сравнению с Galaxy S24
1

Популярные статьи

Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+
"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
22
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
2
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
25
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
5
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
30
Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
13
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
187
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
1
Asia Times: Китай намерен обезвредить бомбу замедленного действия LGFV "мощностью" в $13 трлн
+

Сейчас обсуждают

Олег Шудрак
07:16
О да, очередная простыня ниочем, достойный эпос сына Бублика.. Правы люди были, оверклокерс мутировал в помойку.Пришло время ливнуть.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Megard
07:12
Фильм редкостный отстой, бредовей только звездные войны
"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
Dark_Cloud
07:11
Ну да, а теперь включение дрессировки бичей просаживает фпс даже больше это явно прогресс и выделенные рт-ядра, не иначе
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Александр Непогодин
07:07
никому он не нужен, как и 12про+. железо устаревшее по оверпрайсу
Показаны реальные изображения Realme 13 Pro+
Nvidia&Intel Hater
07:07
да ни в чем.просто чел не в теме вообще
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Nvidia&Intel Hater
07:06
Хуйвзвод снова пиздит
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Dark_Cloud
07:03
Тем временем самые свежие дрова зеленой плесени: там такого добра жопой жуй и это пишут реальные владельцы, а не упоротые фантазеры нейронные сети оно использовать на 1070 собралось, лол
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Nvidia&Intel Hater
07:02
3050 вот хлам то хлам
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Nvidia&Intel Hater
07:01
Как у тебя пердак то горит ,у тебя то 3050 ,там все отлично.Дно донное но зато dlss
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Nvidia&Intel Hater
06:56
у тебя из опыта 3050,ты кого тут лечишь убогий тармент
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем