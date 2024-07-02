Capcom подтвердила, что новая основная часть серии Resident Evil находится в разработке. В дополнение к этому, появились сведения о разработке ремейков Resident Evil 0 и Code Veronica.

Capcom подтвердила работу над новой основной частью Resident Evil. Руководителем проекта назначен Коси Наканиси, известный по играм Resident Evil: Revelations и Resident Evil 7. Пока Capcom не раскрывает никаких дополнительных деталей, оставляя фанатам возможность строить догадки и полагаться на слухи.

Фанатское представление следующей части Resident Evil.

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Кроме того, стало известно о разработке ремейков Resident Evil 0 и Code Veronica. Эта информация была подтверждена инсайдером Dusk Golem и журналистом VGC Энди Робинсоном. Dusk Golem сообщил, что ремейк Resident Evil 0 разрабатывается студиями K2 и M-Two, ранее работавшими над ремейками Resident Evil 3 и дополнением для Resident Evil 4: Separate Ways. Команда, создавшая ремейки Resident Evil 2 и 4, работает над ремейком Code Veronica.

IGN также подтвердил, что Resident Evil 0 и Code Veronica действительно будут следующими играми серии, которые получат ремейки. Однако слухи о разработке ремейка пятой части Resident Evil остаются неподтвержденными.

Одни из последних игр серии включают ремейки Resident Evil 2, 3 и 4, которые получили высокие оценки за улучшенную графику и обновленный геймплей. Эти игры возродили интерес к классическим частям серии, привлекая как старых фанатов, так и новых игроков.



