В конце июня компания подала заявку к Apple на одобрение появления магазина EGS

Epic Games анонсировала планы по возвращению Fortnite на устройства под управлением iOS до сентября этого года. Компания подала заявку в Apple на одобрение магазина Epic Games Store (EGS) в Европейском Союзе. Если все пройдет гладко, мобильный магазин может быть запущен уже в ближайшие месяцы, где Fortnite станет одним из первых доступных приложений.

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Запуск магазина на iPadOS намечен на более поздний срок, но все еще в текущем году. Этот шаг станет важным этапом для Epic Games в расширении их присутствия на мобильных платформах.

Эти планы разрабатываются на фоне судебного разбирательства между Epic Games и Apple. Напомним, что конфликт начался в августе 2020 года, когда Epic внедрила собственную платежную систему в Fortnite, что нарушило правила App Store. В ответ Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений, что привело к конфликту интересов компаний.

Возвращение Fortnite на iOS станет значительным событием для игроков и может означать изменения в отношениях между разработчиками приложений и платформодержателями.