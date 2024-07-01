Управление финансовых услуг Астаны (AFSA) официально одобрило торговлю TONCOIN на платформах цифровых активов в рамках Международного финансового центра "Астана" (AIFC)

Управление финансовых услуг Астаны (AFSA) официально одобрило торговлю TONCOIN на платформах цифровых активов в рамках Международного финансового центра "Астана" (AIFC). Это важное событие закрепляет позицию TONCOIN среди растущего списка цифровых активов, поддерживаемых надежной финансовой инфраструктурой AIFC, направленной на развитие цифровой экономики региона.

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AIFC, основанный в 2018 году, служит ключевым финансовым хабом, соединяющим экономики Центральной Азии, Кавказа, Евразийского экономического союза, Западного Китая, Монголии и Восточной Европы. Центр предлагает благоприятную правовую и регуляторную среду, основанную на принципах английского общего права, способствующую надежному и прозрачному инвестиционному климату.

Включение TONCOIN в платформы цифровых активов AIFC ожидается привлечет более широкий круг инвесторов, что ещё больше интегрирует цифровые валюты в финансовую экосистему Казахстана. Этот шаг подчеркивает приверженность AIFC к принятию инновационных финансовых технологий и расширению предложений цифровых активов для удовлетворения растущих потребностей мирового финансового рынка.

Это развитие событий следует за постоянными усилиями AFSA по совершенствованию своей нормативной базы для поддержки торговли токенизированными и квалифицированными инвестициями, отражая проактивный подход AIFC к модернизации рынка и финансовой инклюзии.