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Amogus54
В разработке находятся ремейки нескольких частей Assassin's Creed
Ubisoft подтвердила, что по старым частям делают не один, а несколько ремейков

Ubisoft официально подтвердила, что в данный момент ведется работа над несколькими ремейками игр из серии Assassin's Creed. Ранее в сети уже появлялась информация о ремейке Assassin's Creed IV: Black Flag, но теперь стало известно, что компания планирует обновить не одну, а несколько игр из популярной франшизы.

Представление фанатов о ремейке первой части

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По данным издания Insider Gaming, ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag будет создан на движке Anvil Pipeline. Новый движок также используется для разработки грядущей игры Shadows, что позволяет значительно улучшить анимацию и систему паркура. Журналисты издания также видели короткий отрывок из ремейка, в котором можно было заметить обновленную модель главного героя – Эдварда Кенуэя.

Информация о ремейках вызвала бурные обсуждения среди фанатов, многие из которых с нетерпением ждут обновленных версий своих любимых игр. Это решение Ubisoft может стать частью стратегии по восстановлению доверия игроков после проблем, возникших с недавними релизами. Например, Assassin's Creed стало принято ругать за "уход от истоков серии", а другие недавние проекты компании также подвергались критике за различные баги и недоработки.

Переход на новый движок и разработка ремейков может помочь Ubisoft не только улучшить качество своих игр, но и привлечь новую аудиторию, сохраняя при этом интерес старых поклонников серии.

#ubisoft #новости игр #новости игровой индустрии #assassin's creed #kotaku
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