Геймеры создали модификацию, которая позволяет вновь вернуться в игру

The Crew, выпущенная в 2014 году компанией Ubisoft, сразу завоевала сердца игроков благодаря своей масштабной и детально проработанной карте, которая воссоздавала континентальные Соединенные Штаты. Игроки могли участвовать в разнообразных гонках и заданиях, исследовать огромные территории, от восточного до западного побережья, и наслаждаться динамичным игровым процессом

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14 декабря 2023 года Ubisoft объявили, что серверы The Crew будут отключены 31 марта 2024 года. Ubisoft отключили серверы The Crew, что сделало игру недоступной даже для одиночной сюжетной кампании, поскольку игра требовала постоянного подключения к сети.

Недавно моддеры выпустили первую версию модификации, позволяющей запустить The Crew в оффлайне. Хотя модификация еще находится на ранней стадии разработки, уже сейчас игроки могут свободно путешествовать по всей карте, исследовать города и пустынные дороги, устраивать гонки и наслаждаться игровым процессом без необходимости подключения к интернету.

Оценить модификацию можно по ссылке