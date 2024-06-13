Travala сотрудничает с Toncoin для интеграции TON

Пользователи сети TON теперь могут бронировать более 3 000 000 туристических продуктов в более чем 230 странах с помощью TON и USDT в TON, что способствует распространению TON.

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Интеграция позволяет держателям токенов TON бронировать более 2 200 000 отелей, более 600 авиакомпаний и более 410 000 мероприятий в более чем 230 странах. Эта возможность продвигает криптовалюту TON вперед, расширяя возможности использования TON и представляя новые применения для этого токена.

Благодаря партнерству держатели токенов TON смогут участвовать в более дешевых путешествиях наряду с более чем 100 другими ведущими криптовалютами, такими как Биткоин (BTC) и Эфир (ETH) .

Комментируя партнерство, Хуан Отеро, генеральный директор Travala сказал:

«Продолжая нашу приверженность массовому внедрению криптовалюты, мы рады сотрудничать с Toncoin, чтобы способствовать росту криптосообщества и предложить новое практическое использование. дело в TON».

Toncoin — это собственная криптовалюта децентрализованной экосистемы Open Network (TON). Блокчейн TON — это независимая сеть с открытым исходным кодом первого уровня, поддерживаемая многими участниками сети. TON стремится обеспечить быстрый расчет платежей и простые в использовании децентрализованные приложения с минимальными комиссиями.