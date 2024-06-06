Разработка "Suicide Squad" от Rocksteady столкнулась с множеством проблем: от неверного выбора жанра до внутренней неразберихи. Итог — крупнейший провал студии и убытки в 200 миллионов долларов.





Недавняя публикация Джейсона Шрайера проливает свет на закулисные проблемы, сопровождавшие разработку игры "Suicide Squad" от Rocksteady. История, к сожалению, типичная для индустрии: частые изменения концепции, токсичный перфекционизм и выбор жанра, не подходящего для студии.

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Проблемы с разработкой и внутренние конфликты.

Изначально разработкой игры "Suicide Squad" занималась студия Warner Bros. Montreal, известная по "Batman: Arkham Origins". Однако издатель решил передать проект в руки Rocksteady, считая её более престижной студией. Это решение стало началом череды проблем.

Несмотря на успешные эксперименты Rocksteady с мультиплеером после выхода "Batman: Arkham Knight", Warner Bros. настояла на создании игры-сервиса в духе "Destiny". Многие новые сотрудники Rocksteady не знали, что их ждет работа над сетевой игрой, что привело к массовым увольнениям и острой нехватке кадров.

Технические сложности и перфекционизм.

В 2017 году планировалось выпустить игру в 2019-2020 годах, но в 2020 году был только анонс. Сжатые сроки вынудили разработчиков использовать быстрые и легкие решения для создания большого открытого мира, что в дальнейшем осложнило разработку. Изначально упор делался на рукопашный бой, но затем акцент сместился на огнестрельный, что не подходило некоторым персонажам, таким как Капитан Бумеранг.

Креативный директор трилогии "Batman: Arkham" Сефтон Хилл постоянно менял сценарий и идеи, что затрудняло работу команды. Однажды он предложил добавить для каждого персонажа управляемый транспорт, что вызвало недоумение у команды. Спустя месяцы экспериментов от этой идеи отказались.

Проблемы контента и однообразие.

Команда, привыкшая делать игры для одного прохождения, столкнулась с трудностями в создании затягивающего контента для игры-сервиса. Крупной проблемой стала однообразность: команда не могла создать интересных боссов и активностей, которые бы удерживали игроков надолго.

Последствия.

Итогом стала низкая оценка игры и убытки в 200 миллионов долларов. Основатели Rocksteady, Сефтон Хилл и Джейми Уолкер, покинули студию в 2022 году и основали новую компанию Hundred Star. Они переманили некоторых сотрудников Rocksteady, предлагая свободу от давления Warner Bros.

Будущее Rocksteady.

Сейчас студия поддерживает провальную "Suicide Squad" и помогает в разработке новой версии "Hogwarts Legacy — Director's Cut". В ближайшее время Rocksteady планирует предложить Warner Bros. разработку новой одиночной игры.

Заключение.

Провал "Suicide Squad" — это урок для всей индустрии, показывающий важность четкого видения и адекватного управления проектом. На этой неделе будет показана новая игра "Batman: Arkham Shadow", которая станет VR-игрой в серии, но уже без участия Rocksteady.