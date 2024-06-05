Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
В "Мире Танков" выйдет обновление с введением техники 11 уровня
На сайте игры запущен таймер до выпуска обновления. Релиз запланирован на 22 января 2025 года.

В этом году популярной онлайн-игре "Мир танков" исполняется 14 лет. За такое долгое время жизни игра претерпела множество изменений: были изменены и добавлены многие игровые механики, появлялись новые нации и ветки техники, запускалось множество игровых события и экспериментов.

реклама

И всё же большую часть времени одна вещь не менялась с момента своего появления — танки десятого уровня. Долгие годы именно они были основным показателем успеха для игроков и конечной целью развития любой ветки техники. Но вскоре всё будет иначе.

Сегодня, 5 июня 2024 года, стало известно, что в одном из грядущих обновлений в следующем году будут добавлены танки 11 уровня. Разработка первых танков этого типа уже началась, а выпуск планируется подготовить к выходу 22 января 2025 года.

Кроме того, разработчики анонсировали улучшение системы исследования техники, что позволит игрокам получить новые танки бесплатно.

На официальном сайте игры уже запущен таймер обратного отсчёта до релиза. Ожидается, что обновление станет значительным шагом вперёд для "Мира танков".

Пользователи восприняли анонс неоднозначно:

Один из игроков грозится покинуть игру из-за новых танков

Рубикон - несостоявшееся обновление, которое пришлось отменить из-за обратной связи геймеров

Игроки беспокоятся из-за нового баланса, который может изменить в игре слишком много


#world of tanks #wargaming #новости игр #мир танков #новости игровой индустрии #lesta games
1
Показать комментарии (1)
Nvidia раздает Xbox PC Gamepass на три месяца в честь Computex 2024
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
21
Крупные майнеры, использующие для добычи криптовалюты видеокарты, нашли новый способ заработка
1
Директор Take Two намекнул на выход GTA 7 в новом интервью
6
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую отдаленную от нас галактику во Вселенной
4
Microsoft представила список новых игр в Xbox Game Pass в июне
+
Seasonic представила блок питания PRIME TX-1600 Noctua Edition
+
Defense Post: Истребители F-35 ВВС США получат противокорабельные ракеты производства Норвегии
+
В Германии заметили старый Leopard 2А4, получивший 130-мм пушку от KF-51 Panther
1
Microsoft массово отключает лицензии в РФ и вынуждает пользователей проходить онлайн-регистрацию
+
Microsoft заставляет использовать интернет-запись вместо локальной учётки при установке Windows 11
4
Литва подписала с концерном Rheinmetall договор о строительстве завода по производству боеприпасов
+
Financial Times: Китай требует от России понизить цену на газ до внутрироссийского уровня
14
Беспилотник "Гранат-4", при помощи которого был уничтожен один из Abrams, начали серийно выпускать
1
Появилось первое официальное объявление о GTA 7
1
Профессор Роман Ямпольский заявил о неизбежной катастрофе из-за создания сверхмощного ИИ
6
В Германии вырос уровень безработицы, превысив все ожидания аналитиков
1
Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
3
В прошлом году хакеры взломали больше 600000 маршрутизаторов у одного провайдера
+
Nvidia раздает Xbox PC Gamepass на три месяца в честь Computex 2024
+
LG выпустила игровой монитор UltraGear OLED 32GS95UX-B с частотой 480 Гц
2

Популярные статьи

Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
225
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
98
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
48
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
15
Как в Windows 10 установить тему Windows Vista - инструкция
10
Почему США в спешном порядке проводят испытательные пуски ракет Minuteman III
7
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
27
AMD представила гибридные процессоры Zen 5 для настольных ПК и Ryzen AI для мобильных устройств
6
Почему хуситы не боятся "Мрачных Жнецов" - что известно о ПВО йеменских ополченцев
1
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
15

Сейчас обсуждают

Митхун Чакраборти
16:28
Лёша, сыночка, в линуксе есть контейнеры lxc, есть богомерзкий докер и ты можешь тащить свои сраные конфиги через века и они будут работать, ёпта.
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
32Влад32
16:28
Зеля - никто. Труп ходячий.
RS: Зеленский не пойдет на переговоры с Россией из-за сильных позиций местных националистов
32Влад32
16:27
Чтобы не говорили, интерфейс операционки должен быть приятным для взгляда, я бы даже сказал - симпатичным. Красивый запоминающийся интерфейс позволяет быстрее запоминать порядок работы с ним. Да - фун...
Windows 11 сильно перегружена мусором и занимает в 4-5 раз больше места, чем Windows 7
Сергей Медков
16:24
Где?) В каком месте?) Я признаю некоторые вещи от нвидии, от интела, но эти вещи мне ни в одно место не встали, поэтому я использую АМД
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
Колючка
16:21
в этой части содомитами будут все, включая игрока
Полноценная презентация Dragon Age Dreadwolf состоится на этой неделе — инсайдер
Алексей Макаров
16:20
Все так. Разрабы линуксовых пакетов плевать хотели на юзеров и юзерспейс, ломают обратную совместимость даже конфигов на разных версиях. Мой любимый пример - попробуй развернуть какой нибудь почтовый ...
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
Колючка
16:19
амДА
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
Sergey Yanvarev
16:16
Да хоть 12 пусть вводят, игра один хрен оказуалилась в конец давным давно.
В "Мире Танков" выйдет обновление с введением техники 11 уровня
Митхун Чакраборти
16:15
В молодости, в 1731-1812 годах, работал техником в большой компании, видел хуже.
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
Митхун Чакраборти
16:15
В молодости, в 1731-1812 годах, работал техником в большой компании, видел хуже.
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем