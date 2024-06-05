На сайте игры запущен таймер до выпуска обновления. Релиз запланирован на 22 января 2025 года.

В этом году популярной онлайн-игре "Мир танков" исполняется 14 лет. За такое долгое время жизни игра претерпела множество изменений: были изменены и добавлены многие игровые механики, появлялись новые нации и ветки техники, запускалось множество игровых события и экспериментов.

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И всё же большую часть времени одна вещь не менялась с момента своего появления — танки десятого уровня. Долгие годы именно они были основным показателем успеха для игроков и конечной целью развития любой ветки техники. Но вскоре всё будет иначе.

Сегодня, 5 июня 2024 года, стало известно, что в одном из грядущих обновлений в следующем году будут добавлены танки 11 уровня. Разработка первых танков этого типа уже началась, а выпуск планируется подготовить к выходу 22 января 2025 года.

Кроме того, разработчики анонсировали улучшение системы исследования техники, что позволит игрокам получить новые танки бесплатно.

На официальном сайте игры уже запущен таймер обратного отсчёта до релиза. Ожидается, что обновление станет значительным шагом вперёд для "Мира танков".

Пользователи восприняли анонс неоднозначно:

Один из игроков грозится покинуть игру из-за новых танков

Рубикон - несостоявшееся обновление, которое пришлось отменить из-за обратной связи геймеров

Игроки беспокоятся из-за нового баланса, который может изменить в игре слишком много



