Штраус Зельник в одном из интервью заговорил про выход новой части франшизы

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник недавно выступил на 52-й ежегодной конференции по технологиям, медиа и телекоммуникациям TD Cowen, во время которой его спросили о будущем франшизы.

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«ГТА VII?» — поддразнил Зельник.

В частности, Зельника спросили, надеется ли Rockstar избежать еще 12 лет между выходами, как в случае с GTA V и GTA VI.

«Важно иметь в виду, что Rockstar не выпустила GTA V и сидела сложа руки 12 лет, верно? Мы запустили GTA Online. Это превратилось в огромную, живую, дышащую экосистему, которая продолжает работать и расти по сей день», — начал он.

«Это не та ситуация, когда разработчики 12 лет делают одну игру, это 12 лет, когда Rockstar выпускает огромное количество контента. Помимо Gta Online шла работа над игрой под названием Red Dead Redemption 2».

Это небольшой тизер GTA VII, но приятно осознавать, что в Rockstar работают над множеством проектов.

Такое маленькое упоминание не прошло стороной для фанатов. GTA 7 сразу поднялась в тренды Твиттера (Х), а фанаты начали фантазировать над новой игрой, которую еще даже не показали.



