Игровое подразделение Sony уточнило, какие игры будут выходить одновременно на ПК и консолях

Компания Sony сделала заявление, согласно которому эксклюзивные игры будут выходить одновременно на ПК платформе, при условии, что они являются играми-сервисами.

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В свою очередь на новых синглплеерных играх лежит задача заманить ПК-игроков в экосистему Sony Playstation, вынуждая купить консоль. Sony руководствуется такой логикой, что выпуская старые игры на ПК новые для них геймеры захотят поиграть в сиквел, который будет доступен эксклюзивно на игровой консоли некоторое время. А игры-сервисы, в свою очередь могут приносить дополнительную прибыль от микротранзакций за счёт увеличенной стартовой аудитории.

Согласно слухам, на предстоящей State of Play 2024 игрокам будет представлен God of War: Ragnarok на ПК с улучшенной графикой и, возможно, другими бонусами. Через некоторое время нам предстоит увидеть, работает такая стратегия игровой компании или нет, наблюдая за продажами игровых приставок.

Напомним, что недавний релиз Helldivers II стал настоящим хитом для Sony, что во многом обусловлено одновременным релизом на обеих платформах, несмотря на падающие рейтинги после недавних скандалов.



