Ранее компания заявляла, что планирует расширение в сторону ПК, мобильных устройств и облачных сервисов

Sony активно стремится завоевать рынок мобильных игр. Недавно компания объявила о своих планах по расширению в области ПК, мобильных устройств и облачных сервисов.

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Вчера в сети появилась информация о новой вакансии PlayStation: компании требуется опытный инженер-программист для разработки системной архитектуры и бэкэнд-сервисов мобильной игровой платформы. Он будет заниматься не только техническими аспектами, но и обеспечивать высокое качество проектов.

Стоит отметить, что Microsoft планирует запустить свой магазин мобильных игр уже в июле, что должно составить конкуренцию App Store и Google Play. Согласно вакансиям Sony, компания ищет специалиста для создания платформы, на которой будут разрабатываться и распространяться бесплатные мобильные игры. Новый сотрудник будет руководить разработкой и внедрением платформы, сотрудничать с внутренними командами для интеграции мобильных игр с сервисами PlayStation и следить за соответствием стандартам качества PlayStation.