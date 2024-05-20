"V Rising" теперь доступна для предварительного заказа в магазине PS Store — релиз намечен на 11 июня для PS5

Начался предварительный заказ на долгожданную игру с вампирской тематикой "V Rising" в магазине PlayStation Store. Сочетая в себе лучшие элементы экшен-RPG и выживания, эта игра предлагает увлекательный и неповторимый опыт.

Игроки смогут исследовать как PVE, так и PVP сервера, столкнуться с более чем 50 сложными боссами и насладиться уникальной возможностью строить свой собственный вампирский замок. В продаже имеются 3 издания: стандартное издание по цене $28 а также более дорогое "Legacy of Castlevania" и "Complete Edition", которые включают эксклюзивные косметические предметы.

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Кроме того, предварительный заказ любого издания дает игрокам доступ к игре задолго до глобального релиза — за 5 дней до этого события.

Проведя значительное время в раннем доступе Steam, V Rising получила положительные отзывы при официальном релизе, заработав впечатляющую оценку 85 из 100 на Opencritic.