Lenovo первой интегрировала поддержку видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4050 с тремя M.2 NVMe интерфейсами, что позволяет гибко настраивать конфигурацию хранения и производительности ноутбука.

На просторах интернета обнаружили новинку – ноутбук с необычной конфигурацией видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4050, оборудованной тремя интерфейсами M.2. Этот уникальный подход реализовала компания Lenovo, став первой, кто использовал такой тип подключения в своих устройствах.

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Каждый из трёх M.2 NVMe интерфейсов видеокарты RTX 4050 функционирует в режиме PCIe Gen4 x4, обеспечивая высокую скорость передачи данных. Интересной особенностью этой конструкции является возможность запуска GPU, используя всего два из трёх слотов M.2, что оставляет один слот свободным для установки дополнительного накопителя. Такой подход предоставляет пользователям гибкость в настройке системы, позволяя балансировать между производительностью и объёмом хранилища.

Кроме того, при желании можно вовсе отказаться от дискретной видеокарты и использовать все три слота для расширения хранилища. Это делает ноутбук универсальным решением как для геймеров, так и для профессионалов, которым требуется большое количество памяти для работы.

На данный момент, RTX 4050 является единственным мобильным GPU, использующим данный тип подключения. Однако, на печатной плате устройства предусмотрено место для дополнительного модуля памяти, что намекает на потенциальную поддержку чипов более высокого класса, таких как RTX 4060. Это открывает возможности для будущих апгрейдов, обеспечивая пользователям комфортную модернизацию своих устройств.