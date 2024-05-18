Игра предлагает игрокам уникальный опыт управления фермой: от выращивания различных культур до разведения животных и управления техникой.

Epic Games Store вновь радует своих пользователей щедрыми подарками. На этот раз, в рамках масштабной распродажи, которая проходит с 16 мая по 13 июня, бесплатной игрой станет Farming Simulator 22. С 23 мая у всех желающих (при смене региона) будет возможность бесплатно скачать эту популярную игру, где можно окунуться в атмосферу сельскохозяйственной жизни.

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Farming Simulator 22 предлагает игрокам уникальный опыт управления фермой: от выращивания различных культур до разведения животных и управления техникой. Игра получила множество положительных отзывов за свою реалистичность и внимание к деталям. Она идеально подойдет для тех, кто мечтает отвлечься от городской суеты и попробовать себя в роли фермера.

Раздача Farming Simulator 22 стартует в четверг и продлится до 30 мая. Это отличная возможность для всех любителей жанра и тех, кто давно хотел попробовать свои силы в сельском хозяйстве, но не решался приобрести игру. Кроме того, в рамках текущей распродажи Epic Games Store предлагает значительные скидки на множество других игр, что делает это время идеальным для пополнения своей игровой библиотеки.