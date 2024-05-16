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Amogus54
Углеродный след Microsoft продолжает расти, поскольку из-за ИИ расширяются центры обработки данных
В 2020 году Microsoft взяла на себя амбициозное обязательство сделать свою деятельность углеродно-отрицательной в течение десятилетия, удаляя из окружающей среды больше углерода, чем она выбрасывает каждый год.

Спустя четыре года после обещания стать углеродно-отрицательной компанией, выбросы гиганта облачных технологий, программного обеспечения и игр продолжают увеличиваться.

Центр тепловой энергии Microsoft в штаб-квартире в Редмонде, штат Вашингтон. Центр извлекает геотермальную энергию из земли для производства экологически чистой энергии

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Сейчас углеродный след на 29–40 % выше, чем тогда, когда генеральный директор Сатья Наделла дал свое обещание. Это согласно отчету компании об экологической устойчивости за 2024 год, в котором документально зафиксировано влияние компании на 2023 финансовый год и который был опубликован в среду.

Растущее использование искусственного интеллекта и инструментов генеративного ИИ, таких как ChatGPT, еще больше усложнит достижение экологических целей Microsoft, поскольку они стимулируют спрос на все более энергоемкие центры обработки данных, построенные из углеродоемких материалов, таких как сталь и бетон. Только в первом квартале этого года компания потратила рекордные 14 миллиардов долларов на капитальные затраты.

Несмотря на тревожные тенденции в области выбросов углекислого газа, руководство компании из Редмонда, штат Вашингтон, придерживается поставленных целей.

Мелани Накагава, директор по устойчивому развитию Microsoft, рассказала, что в ключевых областях существуют проблемы, однако наблюдается прогресс в ограничении некоторых источников выбросов, и корпорация инвестирует в инициативы и компании, занимающиеся климатическими технологиями, которые со временем помогут снизить выбросы углекислого газа.

«Когда мы поставили эти цели и 2020 год, это был наш успех», — сказал Накагава. «И мы остаемся непоколебимыми в своем стремлении достичь этой цели. Нам осталось еще шесть лет. Мы верим, что к 2030 году появятся невероятные инновации, как происходящие сегодня, так и то, во что мы инвестируем».

Так называемые выбросы уровня 3 компании Microsoft составляют более 96% ее углеродного следа. Наибольший вклад в эту категорию вносят товары и услуги, приобретенные из внешних источников, а также капитальные проекты. (Изображение отчета Microsoft об экологической устойчивости за 2024 год)

Согласно подсчетам Microsoft, в прошлом году выбросы в атмосферу составили более 15,4 миллиона тонн эквивалента углекислого газа. По мере расширения воздействия выбросов углекислого газа компания сообщила о чистой прибыли в размере 72,4 миллиарда долларов в 2023 финансовом году, что на 6% больше, чем в прошлом году.

Усилия компании по сокращению выбросов включают:

  • Разработка более 80 новых стратегий по сокращению выбросов углекислого газа связана со строительными проектами, закупками товаров и командировками сотрудников.
  • Одним из таких решений является новое требование: к 2030 году, когда компания заключает контракты с крупными поставщиками, она будет иметь дело только с теми, кто использует 100% безуглеродную электроэнергию для товаров и услуг, которые они предоставляют Microsoft.
  • Недавнее подписание соглашения о покупке 10,5 гигаватт возобновляемой энергии, которые будут добавлены к 19,8 гигаваттам чистой энергии, уже имеющимся в ее портфеле.
  • В 2023 году Microsoft купила более 5 миллионов тонн средств удаления углерода.
  • Продолжающиеся инвестиции из Фонда климатических инноваций в размере 1 миллиарда долларов США в стартапы, разрабатывающие низкоуглеродные продукты, такие как более экологичная сталь и бетон, а также экологически чистое авиационное топливо.

Компания также реализует экологические инициативы по увеличению поставок чистой воды, сокращению потока отходов до нуля и защите разнообразия растений и животных на планете.

В отчете об устойчивом развитии говорится, что потребление воды компанией увеличилось на 87% с 2020 года, увеличившись почти до 2,1 миллиарда галлонов в прошлом году. Вода используется в основном для охлаждения компьютеров в центрах обработки данных. Чтобы компенсировать это потребление, у Microsoft есть проекты по пополнению запасов воды по всему миру, которые в настоящее время более чем в три раза превышают объем потребляемой ею воды.

Однако потребление воды компанией в определенных местах вызывает обеспокоенность. Например, Microsoft строит центр обработки данных в засушливом городе в Аризоне, который будет использовать 56 миллионов галлонов воды в год, согласно недавнему отчету The Atlantic.

В своем отчете компания заявляет, что будущие центры обработки данных не будут потреблять питьевую воду для охлаждения, хотя они «разработаны и оптимизированы для поддержки рабочих нагрузок искусственного интеллекта». Альтернативные стратегии включают сбор дождевой воды и использование очищенной воды.

Microsoft сообщает, что в рамках своей инициативы по утилизации отходов она переработала и повторно использовала 89,4% своих серверов облачных компьютеров и других компонентов.

Для достижения своих целей по сохранению дикой природы и природных пространств компания на постоянной основе сохранила 15 849 акров земли.


#microsoft #искусственный интеллект #экология #углеродный след
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