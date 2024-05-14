15 мая выйдет первый трейлер Assassin's Creed Shadows

Совсем скоро, 15 мая выйдет первый трейлер Assassin's Creed Shadows. А пока игроки ждут первого показа игры, в сеть утекли изображения со слитого ключевого арта игры.

15 мая в 19:00 МСК Ubisoft покажет дебютный синематик-трейлер новой игры Assassin's Creed Shadows.

реклама

Ожидается появление на консолях текущего поколения и на персональных компьютерах. Игра не выйдет на PS4 и Xbox One, несмотря на то, что ранее в сети появлялись об этом сообщения. Разработкой занимается канадская студия Ubisoft Quebec. Ранее от этой студии игроки получили такие игры, как Assassin's Creed: Unity, Assassin’s Creed Syndicate и Assassin’s Creed Odyssey.

Ранее Том Хендерсон сообщал, что в Assassin's Creed Red (бывшее кодовое название игры) будет два протагониста — это темнокожий самурай Ясукэ и девушка Наоэ. Данный инсайд подтверждается этими кадрами.

Также, для Assassins Creed Shadows ожидается как минимум два больших DLС. Каждое будет стоить по 25 евро, но помимо всего прочего, предполагается наличие Season pass за 40 евро.