Carbon Robotics занимается борьбой с сорняками с помощью искусственного интеллекта.

Агротехнологический стартап Carbon Robotics получил новые инвестиции от NVentures, венчурного подразделения NVIDIA, для поддержки сельскохозяйственных решений компании на базе искусственного интеллекта.

Сумма финансирования не разглашается. На сегодняшний день Carbon Robotics привлекла суммарно более 85 миллионов долларов.

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LaserWeeder от Carbon Robotics в действии

Carbon Robotics создает комбайн «LaserWeeder», который использует искусственный интеллект для обнаружения и идентификации растений на полях, а затем выявляет и уничтожает сорняки с помощью лазеров. Устройство использует 24 графических процессора NVIDIA, обрабатывающих 4,7 миллиона изображений высокого разрешения в час.

LaserWeeder может уничтожать 5000 сорняков в минуту и рекламируется как способ для фермеров сократить затраты на борьбу с сорняками на 80%, одновременно увеличивая урожайность и качество урожая. Решение устраняет необходимость использования традиционных методов химических гербицидов, ручного труда или обработки почвы.

«Благодаря этим инвестициям и использованию возможностей искусственного интеллекта мы можем помочь фермерам создавать фермы и продовольственные системы будущего, которые будут более продуктивными, эффективными, здоровыми и прибыльными», — заявил в пресс-релизе основатель и генеральный директор Carbon Robotics Пол Майкселл .

Майкселл основал стартап в 2018 году. Ранее он был соучредителем Isilon Systems и продал эту компанию за 2,25 миллиарда долларов в 2010 году, а затем работал в Uber и Facebook.

Carbon Robotics входит в число немногих стартапов на северо-западе Тихого океана, использующих технологии для решения задач сельского хозяйства, включая Aigen, FarmHQ, Pollen Systems, TerraClear и другие.