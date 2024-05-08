Выставка унитазов и санитарии Фонда Гейтса в Сиэтле полна образования и инноваций

«Какают все — и половина мира могла бы пользоваться унитазами, а другая половина могла бы использовать унитазы получше» — это основной тезис выставки Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Выставка представляет собой поучительный взгляд на тему, о которой многие предпочли бы беспокоиться кому-то другому.

Эксперт по санитарии, присоединившийся к фонду в 2011 году, Коне возглавляет команду фонда по водоснабжению, санитарии и гигиене, где он прилагает свои усилия по обеспечению доступа к безопасным санитарным услугам для 3,5 миллиардов человек, которые в настоящее время живут без них. С 2005 года фондом потрачено на эти усилия 1,4 миллиарда долларов.

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Дулай Кон, временный директор отдела водоснабжения, санитарии и гигиены Фонда Билла и Мелинды Гейтс, демонстрирует высокотехнологичный унитаз, представленный на выставке

Дулай Коне демонстрирует, как люди ходят в туалет по-разному в разных частях мира

Коне сказал, что акцент на санитарии соответствует общей миссии Фонда Гейтса: улучшение здоровья и предотвращение детской смертности. Фонд также известен своей пропагандой и работой над вакцинами, некоторые из которых предназначены для лечения болезней, передающихся через контакт с человеческими отходами.

По словам Коне, более чистые санитарные системы потенциально могут помочь предотвратить необходимость в вакцинах.

«Может ли унитаз стать «супервакциной»?» Это вопрос, на который он, фонд и его глобальные партнеры отчаянно пытаются найти ответ

И хотя обеспечение унитазам и доступной санитарией слаборазвитых сообществ является частью решения, проблема стареющей инфраструктуры, от которой зависит остальной мир, также вызывает беспокойство, особенно потому, что системы будут подвергаться испытаниям в результате изменения климата.

Выставка начинается с биологии фекалий и довольно реалистичных изображений различных типов стула, вырезанных из дерева.

Выставка рассматривает семь тем, направленных на то, чтобы в конечном итоге поделиться видением фонда «устойчивой и устойчивой санитарии». Список тем:

Наука об отходах жизнедеятельности человека.

Как люди ходят в туалет по всему миру.

Изучение канализационных и бесканальных методов борьбы с отходами.

Проблемы небезопасного обращения с отходами и неочищенными сточными водами.

Почему нехватка унитазов в некоторых регионах является проблемой для женщин и девушек.

Новые унитазы и важные партнерства.

Будущее санитарии





Ряд интерактивных дисплеев привлекает посетителей на протяжении всей выставки, чтобы разрушить табу об отходах жизнедеятельности. На выставке представлен стенд с названиями каловых масс на разных языках; демонстрация различных (фальшивых) видов стула, чтобы заставить людей задуматься о том, как их собственная биология запускает санитарный цикл; ранее выпущенные видеоролики, на которых Билл Гейтс пьет сточные воды, превращающиеся в чистую питьевую воду; световые графики/карты, показывающие, где и как могут выйти из строя системы канализации; и маленькая коробочка, в которую можно засунуть нос и увидеть, как специально разработанный аромат может дешево решить большую проблему запаха в унитазе.

Один из посетителей пьет воду из фонтана, сделанного из традиционного унитаза.

На стенде также есть питьевой фонтанчик, сделанный из никогда не использовавшегося унитаза. Как отмечают, вода была вкусной.

Выставка заканчивается в типичной для Гейтса манере демонстрацией инновационных технологических решений рассматриваемой проблемы, а также оптимистическим изображением мира, в котором человечество решило проблему санитарии.

Стенд, показывающий множество различных слов, которыми люди называют фекалии по всему миру

Все пошаговое руководство задумано не только как способ пропагандировать усилия Фонда Гейтса в этой области, но и как образовательный инструмент для людей, которые, возможно, не понимают всего, что входит в данный процесс.

Растения растут в почве, сделанной из обработанных и переработанных человеческих фекалий.

Помимо хихиканья, школьники были искренне ошеломлены миром различий в санитарных условиях и вынуждены размышлять о том, каково было бы расти без традиционных удобств.

Патрик МакМахон, менеджер по обслуживанию посетителей Discovery Center, сказал, что фекалии и санитария не являются темой, о которой мы обычно говорим в открытом разговоре, каждый знает, что это часть их жизни. Отображение проблем и решений, связанных с этой темой, может помочь повлиять на изменение санитарных норм во всем мире в лучшую сторону.



