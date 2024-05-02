Финансовый директор Amazon дал комментарий по поводу сокращений среди сотрудников

Amazon сохраняет численность корпоративного персонала «на прежнем уровне», но нанимает сотрудников в отдельных областях, включая генеративный искусственный интеллект.

Такое заявление сделал финансовый директор Amazon Брайан Олсавски, который разговаривал с журналистами после отчета о прибылях Amazon за первый квартал.

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По состоянию на 31 марта в Amazon работает 1,52 миллиона человек, что на 4% больше, чем в прошлом году.





Во время пандемии технологический гигант начал нанимать сотрудников, чтобы удовлетворить спрос, но затем в прошлом году уволил 27 000 корпоративных сотрудников и продолжает сокращать свою рабочую силу. Олсавский отметил, что годовой рост численности персонала в основном обусловлен складскими операциями. «Если вы внимательно посмотрите на офисную среду, то увидите, что численность персонала все еще снижается», — сказал он.

Олсавски указал на генеративный искусственный интеллект как на одно из направлений компании, которая нанимает сотрудников. «Появилось много новой активности и волнений», — сказал он. Олсавски сказал, что генеративный искусственный интеллект теперь является для Amazon «бизнесом с многомиллиардным доходом».

Многие технологические компании ищут сотрудников для создания своих генеративных команд ИИ .

Более масштабный технологический спад, начавшийся в 2022 году, вынудил работодателей сократить численность персонала во всей отрасли. Многие все еще сокращают расходы; По данным Layoffs.fyi, в этом году было уволено около 80 000 технических сотрудников.