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Amogus54
Microsoft, Google и другие тратятся на облачные сервисы, поскольку делают большие ставки на ИИ
Известный инвестор и аналитик поделился своим мнением по поводу недавних инвестиций технокомпаний в облачные технологии и ИИ.

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Аналитики, инвесторы и средства массовой информации внезапно сосредоточили пристальное внимание на капитальных затратах технологических гигантов, включая Microsoft, Google и другие, чтобы оценить ставку отрасли на облачные сервисы и искусственный интеллект.

Первые серверы в центре обработки данных Microsoft были оснащенны процессором Azure Cobalt 100, в рамках более широкого построения облачной инфраструктуры

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Чарльз Фицджеральд задается вопросом, где все были. Инвестор из Сиэтла и ветеран технологий установил традицию отслеживать капитальные затраты в своем блоге, чтобы, по его словам, «отделить облака от клоунов». Он с удовольствием наблюдал за тем, как за последнюю неделю остальной мир, похоже, осознал важность капитальных вложений в сфере технологий.

Однако это имеет смысл, поскольку цифры начинают расти.

  • Капитальные затраты Microsoft выросли на 79% до рекордных $14 миллиардов в мартовском квартале. Эми Худ, финансовый директор Microsoft, сообщила аналитикам, что капитальные затраты будут продолжать расти в 2025 финансовом году, который начинается в июле.
  • Alphabet, материнская компания Google, сообщила, что капитальные затраты составили $12 млрд, что на 90% больше, «в основном благодаря инвестициям в нашу техническую инфраструктуру», сообщила аналитикам финансовый директор Рут Порат. Это увеличение «отражает нашу уверенность в возможностях, предлагаемых ИИ в нашем бизнесе», — сказала она.

Капитальные затраты на облачные технологии и искусственный интеллект включают модернизацию и строительство новых центров обработки данных; разработка и закупка графических процессоров и специализированных чипов для обучения и запуска базовых моделей искусственного интеллекта; прокладка трансокеанских кабелей; и другую инфраструктуру для расширения того, что можно назвать «мегакомпьютером, охватывающим весь мир», как выразился Фицджеральд. «Происходит масштабное строительство», - сказал он.

Большой вопрос в долгосрочной перспективе заключается в том, оправдает ли спрос на услуги искусственного интеллекта инвестиции для каждой компании.

Компания Microsoft  уделяет особое внимание контролю над расходами, чтобы избежать существенного сокращения капитальных затрат на ее прибыль, с чем аналитики, похоже, были готовы согласиться. Тесное партнерство Microsoft с производителем ChatGPT OpenAI является ключевым фактором спроса и доходов компании в сфере ИИ.

Microsoft продолжает выводить мощности в онлайн-режим, масштабируя инвестиции в искусственный интеллект в связи с растущим спросом. В настоящее время краткосрочный спрос на ИИ немного превышает доступные мощности компаний.

Тем временем некоторые стартапы в области искусственного интеллекта сталкиваются с непростой задачей: оставаться конкурентоспособными и найти свою нишу перед лицом огромных инвестиций со стороны крупных технологических платформ.

Так почему же Фицджеральд так долго обращал внимание на эти цифры? Короче говоря, когда дело доходит до оценки облачных платформ, капитальные затраты служат ставкой и барометром. «Это обязательное условие для игры в этом пространстве, но это также подтверждение того, что вы играете», — сказал он.

Это объясняет, почему Фицджеральд на прошлой неделе подверг критике IBM за снижение капитальных затрат на 21%. Но для других технологических гигантов огромные инвестиции в облачную инфраструктуру и искусственный интеллект переопределяют их бизнес, выводя их далеко за рамки программного обеспечения и онлайн-сервисов, которые во многом способствовали их росту.

Инвестор Чарльз Фицджеральд

Например, капитальные затраты Microsoft выросли с 5% от выручки десять лет назад до 15% в 2023 финансовом году. В последнем квартале они превысили 22%, при этом капитальные затраты составили 14 миллиардов долларов, а доходы составили 61,9 миллиардов долларов.

А что насчет Amazon? Это другой зверь, отчасти потому, что его общие капитальные затраты включают не только центры обработки данных Amazon Web Services, но также центры выполнения заказов и другие объекты электронной коммерции.

Во вторник Amazon объявила о доступности Amazon Q, своего искусственного помощника для разработки программного обеспечения, облачной оптимизации и бизнес-аналитики.

Большую часть прошлого года Amazon потратила на то, чтобы убедить Уолл-стрит и мир технологий в том, что она позиционирует себя для достижения успеха в области искусственного интеллекта. Учитывая это, нетрудно представить, что Amazon предложит некоторые новые пикантные подробности о своих капитальных затратах, когда отчитается о прибылях во вторник днем.

#microsoft #google #искусственный интеллект #amazon #облачные технологии
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