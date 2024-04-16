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Amogus54
Microsoft инвестирует 1,5 миллиарда долларов в ИИ компанию G42, базирующуюся в Абу-Даби
Microsoft делает еще одну крупную инвестицию, связанную с ИИ, на этот раз вложив деньги в холдинговую компанию в области искусственного интеллекта, базирующуюся в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Сделка знаменует собой последний стратегический шаг Microsoft в гонке ИИ и демонстрирует растущее доверие к технологической экосистеме Ближнего Востока.

Кампус Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон

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Основанная в 2018 году, G42 объединяет множество компаний из различных отраслей, включая здравоохранение, нефтегазовую отрасль и финансы. Газета Wall Street Journal описала G42 в 2021 году как «частную компанию, которая в одиночку способствует цифровой трансформации экономики Абу-Даби с благословения своего правительства».

G42 подвергся пристальному вниманию со стороны официальных лиц США из-за связей с Китаем. G42 заявила в феврале, что сократит свое присутствие в стране, сообщает Bloomberg. И сделка с Microsoft была «в значительной степени организована администрацией Байдена, чтобы противостоять Китаю, поскольку Вашингтон и Пекин борются за то, кто будет осуществлять технологическое влияние в регионе Персидского залива и за его пределами», сообщила в четверг газета New York Times .

G42 прекратит использовать телекоммуникационное оборудование китайского технологического гиганта Huawei в рамках соглашения с Microsoft, сообщает Times. Интересно, что «коммерческое партнерство подкреплено гарантиями правительствам США и ОАЭ посредством первого в своем роде обязательного соглашения о применении лучших практик мирового уровня для обеспечения безопасной, надежной и ответственной разработки и внедрения ИИ», — написала Microsoft в сообщении в блоге.

Microsoft получит миноритарную долю в G42, а президент Microsoft Брэд Смит войдет в состав совета директоров G42 в рамках инвестиций. «Мы будем сочетать технологии мирового класса с ведущими мировыми стандартами для безопасного, надежного и ответственного искусственного интеллекта в тесном сотрудничестве с правительствами ОАЭ и США», — заявил Смит в своем заявлении.

Согласно пресс-релизу, G42 будет запускать свои приложения и услуги искусственного интеллекта на Microsoft Azure «и станет партнером по предоставлению передовых решений искусственного интеллекта глобальным клиентам государственного сектора и крупным предприятиям». Обе компании также поддержат фонд в размере 1 миллиарда долларов для разработчиков искусственного интеллекта в ОАЭ.

Другие существенные ставки Microsoft на ИИ включают инвестиции в размере 13 миллиардов долларов в производителя ChatGPT OpenAI и недавний найм ключевых руководителей из Inflection.ai в рамках сделки на 650 миллионов долларов.

#microsoft #искусственный интеллект #оаэ #инвестиции в ии
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