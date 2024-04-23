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Amogus54
NASA выделит новые гранты для New Frontier Aerospace и HyBird на инновационные исследования
Две аэрокосмические компании штата Вашингтон — New Frontier Aerospace и HyBird Space Systems — получили финансирование на разработку проектов НАСА

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Две аэрокосмические компании штата Вашингтон — New Frontier Aerospace со штаб-квартирой в Туквиле и HyBird Space Systems со штаб-квартирой в Спанэуэе — входят в число 95 предприятий, получивших финансирование на разработку проектов НАСА в рамках программы исследований инноваций в сфере малого бизнеса.

Гранты Фазы II SBIR оцениваются в 850 000 долларов США каждый. Эти гранты дополняют финансирование проектов фазы I и будут распределены в течение 24-месячного контрактного периода.

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Каждый малый бизнес также имел право подать заявку на получение до 50 000 долларов США в рамках программы технической и бизнес-помощи НАСА, чтобы помочь компаниям определить новые рыночные возможности и работать над своими стратегиями коммерциализации.

По данным НАСА , общие затраты на 107 проектов составляют 93,5 миллиона долларов. «Мы очень рады поддержать этот разнообразный набор компаний, поскольку они усердно работают над выводом своих технологий на рынок», — заявила сегодня в пресс-релизе Дженн Густетик, директор по инновациям и партнерству на ранней стадии Дирекции космических технологий НАСА.

Гранты НАСА SBIR сосредоточены на технологиях, которые могут способствовать развитию инициатив агентства в космосе. New Frontier, например, работает над различными самолетами и космическими кораблями с ракетными двигателями. Недавно объявленный грант Фазы II будет направлен на поддержку разработки Bifröst, орбитального космического корабля, предназначенного для работы на базе ракетного двигателя Mjölnir, напечатанного на 3D-принтере.

На иллюстрации изображены два вида орбитального космического корабля «Biföst»

New Frontier заявляет, что Biföst будет способен переносить 400-фунтовый полезный груз с низкой околоземной орбиты на геостационарную околоземную орбиту или отправлять 110-фунтовый полезный груз на Марс или Венеру. Эту технологию также можно адаптировать для использования в лунном корабле. Как бы то ни было, Biföst получил свое название от Радужного моста из скандинавской мифологии, а имя Mjölnir — это дань уважения молоту Тора.

HyBird разрабатывает двигательную установку, известную как RT-5X, которую можно будет использовать для спуска неактивного космического корабля с низкой околоземной орбиты. Система будет использовать преимущества «зеленого» топлива.

Сходящий с орбиты двигатель РТ-5Х в представлении художника.НАСА также предоставило гранты Фазы II SBIR двум предприятиям со штаб-квартирой в Орегоне: The Innovation Laboratory, компании из Портленда, которая работает над системой на основе искусственного интеллекта для усовершенствованного управления воздушным движением; и IRPI со штаб-квартирой в Уилсонвилле, которая занимается разработкой инструментов для обработки и анализа научных образцов в условиях низкой гравитации.

#космос #nasa #гранты #космические полеты #hybrid crossfirex #new frontier
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