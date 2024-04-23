Одна из самых используемых программ для мониторинга получила обновление.

Недавно вышла версия RivaTuner Statistics Server 7.3.7 beta 2 с новым встроенным макетом оверлея presentmon_reflex_replica.ovl, который почти точно копирует внешний вид анализатора задержек NVIDIA Reflex, но использует метки времени от PresentMon 2.0.

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Наложение reflex.ovl на основе маркеров задержки NVIDIA Reflex — это наиболее точный способ отслеживания времени и задержек, связанных с конвейером рендеринга, но он ограничен графическими процессорами NVIDIA и приложениями Direct3D11/12. Во второй бета-версии RTSS 7.3.7 будет представлен аналогичный анализатор задержки, основанный исключительно на таймингах PresentMon 2.0. Он не такой подробный, как Reflex, но все же предоставляет вам полезную информацию, особенно если вы не можете использовать наложение анализатора задержки Reflex в своей системе.