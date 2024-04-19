На выступлении Token2049 Павел Дуров сделал несколько заявлений

Павел Дуров, CEO и основатель Telegram, Паоло Ардоино, CEO Tether, и Андрей Рогозов, CEO TOP и Wallet, объявили сегодня на TOKEN2049 в Дубае, что Tether в сотрудничестве с TON Foundation запустил USDt на TON.

реклама

Мгновенно, бесплатно, так же просто, как отправить сообщение.

USDt на TON упрощает глобальные одноранговые (P2P) платежи для 900 млн активных пользователей Telegram. Интеграция USDt в Wallet делает переводы USDt бесплатными и мгновенными для всех пользователей Telegram; все, что вам нужно сделать, это отправить личное сообщение, без необходимости использовать адрес блокчейна и загружать какое-либо приложение.

USDt, также известный как Tether, — криптовалюта, привязанная к доллару США в соотношении 1:1, и на 100% обеспеченная резервами Tether. В отличие от других, более волатильных цифровых активов, она имеет стабильную стоимость. Благодаря этому USDt на TON идеально подходит для торговли, ежедневных транзакций и трансграничных платежей.

На старте USDt на TON будет сопровождаться полностью интегрированными обменниками с большинством существующих фиатных валют. Интегрированные глобальные обменники позволят пользователям выводить поддерживаемые фиатные валюты непосредственно на банковские счета или карты. Цель — сделать USDt на TON более быстрой, простой и дешевой системой трансграничных платежей, чем традиционные финансовые сервисы.

11 млн Toncoin в качестве вознаграждений.

TON Foundation выделил 11 млн Toncoin для поощрения использования USDt на TON.

Действия программы поощрений в течение ограниченного времени:

▪️ 5 млн Toncoin будут использованы для увеличения вознаграждения в пулах ликвидности USDt/TON на TON DEX @ston_fi и DeDust.

▪️ 5 млн Toncoin будут розданы пользователям, внесшим USDt в рамках кампании Wallet's Earn.

▪️ Перевод средств на TON со всех поддерживаемых бирж, таких как OKX, Bybit, MEXC и KuCoin, будет полностью бесплатным для всех пользователей до конца июня 2024 года.

▪️ Подготовьтесь. Программа поощрений начнется уже скоро.

Запуск USDt на TON — шаг к интеграции цифровых валют в повседневную жизнь, предоставляющий 900 млн пользователям бесшовный и интегрированный финансовый сервис в рамках Web3 экосистемы TON в Telegram.