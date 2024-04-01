Экологические активисты из группы под названием «Нарушители спокойствия» заблокировали входы в здание Amazon в Сиэтле утром 27 марта 2024 года

Акция была организована базирующейся в Вашингтоне группой под названием «Нарушители спокойствия» , призывающей технологического гиганта отменить свои планы по использованию природного газа из нового трубопровода, строящегося в Орегоне. Газ будет использоваться для питания трех центров обработки данных в штате.

Фото с места событий.

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У Amazon есть несколько инициатив по решению проблемы изменения климата. В 2019 году генеральный директор Джефф Безос пообещал, что компания станет углеродно-нейтральной к 2040 году, и создал «Климатическое обещание» — инициативу, которая призывает другие корпорации присоединиться к ней и сократить выбросы парниковых газов. С тех пор выбросы углекислого газа компании увеличились на 39%.

На прошлой неделе «Нарушители спокойствия» направили письмо генеральному директору Amazon с просьбой отменить планы подключиться к газопроводу Gas Transmission Northwest Xpress компании TC Energy и использовать топливо для своих центров обработки данных, в которых размещены мощные компьютеры, составляющие основу для Amazon Web. Сервисы (AWS).

«Amazon является крупнейшим корпоративным покупателем возобновляемой энергии в мире, и это происходит уже четыре года подряд. Amazon также стала соучредителем программы Climate Pledge, взяв на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2040 году, и на данный момент добилась невероятного прогресса на этом пути — мы совмещаем более 90% электроэнергии, используемой в наших операциях, с возобновляемыми источниками энергии, и мы внедряем самый большой в мире парк электромобилей, насчитывающий сегодня более 10 000 машин на дорогах», — заявила Лиза Левандовски, представитель Amazon, в электронном письме в ответ на протест.

Amazon пообещала использовать всю экологически чистую энергию — цель, которую, по ее словам, она рассчитывает достичь в следующем году — на пять лет раньше первоначального срока.

Хотя Amazon сосредоточилась на ветровой и солнечной энергии, недавно она объявила о планах купить центр обработки данных в Пенсильвании, работающий на атомной энергии. Тем не менее в последние годы компания стала объектом многочисленных экологических протестов.