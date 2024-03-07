Стартап получил 6,4 миллиона долларов на создание искусственного интеллекта, помогающего со здоровьем

На этой неделе PreemptiveAI вышел из тестового режима, объявив о первоначальном финансировании в размере $6,4 миллиона, которое поможет стартапу из Сиэтла создать то, что он называет «самой прогнозируемой крупной медицинской моделью».

Слева направо: соучредители PreemptiveAI Мэтт Уайтхилл; Джеймиен Маккаллум; и Леон Гатис. (Фото PreemptiveAI)

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Компания, созданная в Сиэтле, принимает биомедицинские сигналы со смартфонов и носимых устройств (по типу умных браслетов) для отправки их искусственному интеллекту, который предназначен для прогнозирования болезней.

Стартап стремится ответить на вопросы о вероятности сердечного приступа или инсульта, а также о реакции организма на изменение дозировки лекарств. Потенциальные клиенты включают поставщиков, разработчиков лекарств и страховые компании.

PreemptiveAI возглавляет генеральный директор Джеймиен Маккаллум , ранее вице-президент по развитию бизнеса стартапа по удаленному мониторингу пациентов Optimize.health в Сиэтле.

Среди других соучредителей — Мэтт Уайтхилл, выпускник Вашингтонского университета в области компьютерных наук, и Леон Гатис, бывший исследователь машинного обучения в Apple, который специализировался на технологиях компании, связанных со здоровьем.

Уайтхилл изучал алгоритмы глубокого обучения для определения состояния здоровья в рамках исследовательской лаборатории Ubiquitous Computing (UbiComp) Университета Вашингтона , возглавляемой профессором Университета Вашингтона и пионером в области медицинских технологий Светаком Пателем , который изобрел несколько медицинских приложений для смартфонов.

В число инвесторов PreemptiveAI входят инкубатор AI2; Meridian Street Capital; Inspired Capital; Precursor Ventures; и MultiCare Capital Partners

Существует множество стартапов и крупных компаний, стремящихся воспользоваться преимуществами новейших технологий искусственного интеллекта для создания продуктов, связанных со здравоохранением. В прошлом месяце Ambience Healthcare привлекла $70 миллионов на свою операционную систему здравоохранения на базе искусственного интеллекта, а Abridge — $150 миллионов на свои инструменты клинической документации на базе искусственного интеллекта.

Стартап Medsense Health недавно собрал $500 000 на свою технологию, направленную на помощь пациентам и поставщикам медицинских услуг в удаленном мониторинге приема лекарств.

В декабре Белый дом объявил об обязательствах компаний частного сектора продвигать искусственный интеллект на благо здоровья и благополучия американцев.



