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amocto
Техасская Национальная гвардия установила контроль над сектором границы США
Техасская Национальная гвардия теперь контролирует определенный участок границы между США и Мексикой

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Техасская Национальная гвардия взяла на себя контроль над определенным сектором границы между США и Мексикой в городе Игл-Пассе, полностью блокировав доступ федеральным пограничникам. Это вызвало напряженность в отношениях, так как город Игл-Пасс традиционно служит ключевым пунктом прибытия для нелегальных мигрантов.

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По указанию губернатора Техаса Грега Эббота, техасские гвардейцы установили жесткий контроль над парком Шелби, местом, которое исторически использовалось для временного размещения прибывших мигрантов.

Однако техасские власти пошли еще дальше, запретив федеральным пограничникам патрулировать этот район, что вызвало волну недовольства и недоумения, так как остается неясным, какие именно полномочия имеют власти штата над федеральными органами.

В связи с произошедшим министерство юстиции США обратилось в Верховный суд с заявлением, что Техас неправомерно использовал нацгвардию для блокировки доступа пограничникам к 4-х километровому участку границы.

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Это привело к оживлению дискуссий о миграционной политике, которые стали главной причиной затруднений в согласовании помощи Украине и Израилю. По словам спикера палаты представителей США, за время президентства Байдена американскую границу незаконно пересекли более 7 миллионов человек, что ставит под сомнение эффективность текущей политики.

#сша #мексика #техас #мексика и сша
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