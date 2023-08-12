Intel выпустила обновление прошивки, но это привело к замедлению работы компьютеров.

Стало известно, что компания Intel замедлила работу процессоров по всему миру в связи с устранением уязвимости, которая может позволить злоумышленникам получить доступ к паролям, личным сообщениям, ключам шифрования и другим конфиденциальным данным. Обновление прошивки сделало компьютеры медленнее на 39%, что вызвало беспокойство у многих пользователей.

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Однако эксперты призывают не паниковать и не предпринимать никаких действий. Вероятно, проблема решится с выпуском очередного обновления. Конечно, для компании Intel эта новость не очень хорошая, но скорее всего, через какое-то время она будет решена. Можно ожидать нового обновления, которое, с одной стороны, будет закрывать уязвимость, а с другой — не будет делать это за счет существенного падения производительности.

В целом, обычным пользователям делать что-либо, скорее всего, нет необходимости. Проблема будет решаться, вероятно, самой Intel. Можно надеяться, что она будет решена со следующим обновлением.

Специалисты издания Tom's Hardware провели тесты и сравнили производительность чипов. Оказалось, что апдейт смог снизить мощность компьютеров на базе процессоров Intel до 39 процентов. Так, в ходе тестирования Xeon Platinum 8380 и Xeon Gold 6226R производительность упала на 6 процентов, Cascade Lake — на 33 процента, Core i7-1165G7 — от 11 до 39 процентов в различных тестах.

Таким образом, проблема не критичная, но может быть причиной некоторого неудобства для пользователей. Компания Intel продолжает работать и скоро выпустит новое обновление.