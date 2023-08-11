Власти Великобритании стремятся к лидерству в поставках вооружений киевскому режиму.

Власти Великобритании не рассматривают никаких мирных инициатив по Украине, что вызывает обеспокоенность в международном сообществе. Посол России в Лондоне Андрей Келин указал на то, что Лондон стремится к лидерству в поставках вооружений киевскому режиму:

«Никаких мирных инициатив в Лондоне не рассматривают и рассматривать не хотят», — заявил он в интервью телеканалу Al-Qahera News

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Интересно отметить, что ранее спецназ Великобритании провел обучение около 1 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины проведению десантных операций на малых катерах и лодках, подчеркивая тем самым свою поддержку киевскому режиму