Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Уральско-Московско-Черноморский оверклокер Alzov, дождавшись холодов, когда температура ночью опустится до +16 градусов, установил мировой рекорд для видеокарты RTX 3080TI в категории Catzilla 576p и 720p, набрав 102813 баллов в Catzilla 576p ( 1 место для RTX3080ti).

реклама

И 96312 баллов в Catzilla 720p. ( 1 место для RTX3080ti).

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Так же Alzov занял 2 место среди RTX 3080TI в дисциплинах Unigine Superposition - 8K Optimized набрав 8573 балла

реклама

и Unigine Superposition - 1080P Xtreme набрав 14604 балла.

Центральный процессор 10900к был разогнан до 5500мгц на системе кастомного водяного охлаждения, оперативная память 32гб на частоте 4533мгц, а видеокарта HOF 3080TI была разогнана до 2145/21776мгц.

реклама



