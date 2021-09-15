Русский оверклокер Alzov установил мировой рекорд для видеокарты RTX 3080TI в Catzilla
Уральско-Московско-Черноморский оверклокер Alzov, дождавшись холодов, когда температура ночью опустится до +16 градусов, установил мировой рекорд для видеокарты RTX 3080TI в категории Catzilla 576p и 720p, набрав 102813 баллов в Catzilla 576p ( 1 место для RTX3080ti).
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И 96312 баллов в Catzilla 720p. ( 1 место для RTX3080ti).
Так же Alzov занял 2 место среди RTX 3080TI в дисциплинах Unigine Superposition - 8K Optimized набрав 8573 балла
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и Unigine Superposition - 1080P Xtreme набрав 14604 балла.
Центральный процессор 10900к был разогнан до 5500мгц на системе кастомного водяного охлаждения, оперативная память 32гб на частоте 4533мгц, а видеокарта HOF 3080TI была разогнана до 2145/21776мгц.
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