Первый серийный гибрид от Lamborghini вот-вот покажут

Lamborghini опубликовала дополнительные подробности о долгожданном преемнике Aventador. Модель, получившая внутреннее название LB744, станет первым серийным гибридным автомобилем компании, а последний тизер дает нам лучшее представление о "характере" машины.

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В движение автомобиль будет приводиться с помощью бензино-электрической гибридной трансмиссии мощностью около 1 001 лошадиной силы, состоящей из нового 6,5-литрового V12 мотора, восьмиступенчатой автоматической коробки передач и трех электромоторов. Такая конфигурация позволила Lamborghini добиться распределения веса 44% спереди и 56% сзади. Инженеры также установили более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости и уменьшили передаточное отношение рулевого управления на 10% по сравнению с Aventador Ultimae.

Владельцы авто будут иметь на выбор четыре режима вождения: Città, Strada, Sport и Corsa соответственно. Они также смогут выбрать один из трех режимов работы трансмиссии: Recharge, Hybrid и Performance. Как следует из названия, Recharge использует двигатель V12 для зарядки литий-ионного аккумулятора. LB744 также способен передвигаться на короткие расстояния только на электричестве.

Выбор режима Strada ("дорога" по-итальянски) ограничивает мощность трансмиссии примерно 873 лошадиными силами. Режим Sport разблокирует 894 лошадиные силы и приносит с собой специфические настройки трансмиссии, подвески и активных аэродинамических элементов. Наконец, выбор режима Corsa ("гонка" по-итальянски) раскрывает весь потенциал трансмиссии и настраивает электрифицированные компоненты трансмиссии на максимальную производительность. У водителей также будет возможность отключить электронную систему контроля устойчивости и использовать систему управления стартом (Launch Control).

Гибридная силовая компоновка позволила Lamborghini добавить векторизацию крутящего момента на переднюю ось. Инженеры компании утверждают, что замедление переднего колеса, на внутренней стороне поворота, делает LB744 более маневренным и повышает устойчивость при движении на высокой скорости. Эта технология работает совместно с системами активного управления четырьмя колесами (Lamborghini Dynamic Steering и (Lamborghini Rear-Wheel Steering ) и рекуперации энергии торможения.

Такие подробности, как вес автомобиля, пока не разглашаются. На данный момент известно лишь то, что Lamborghini спроектировала LB744 на основе нового монофюзеляжа из углеродного волокна, который включает в себя передний подрамник из углеродного волокна (в отличие от Aventador, где использовалась алюминиевая передняя конструкция). Активные аэродинамические элементы увеличивают аэродинамическую эффективность и прижимную силу на 61% и 66%, соответственно, в ситуациях высокой нагрузки, в то время как карбоново-керамическая тормозная система, включающая огромные 10-поршневые передние суппорты и 4-поршневые задние суппорты, держит мощность под контролем.

Официальная презентация нового Lamborghini LB744 должна состоятся в ближайшие дни

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