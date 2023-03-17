Уже не в первый раз тормозные шланги приносят компании головную боль

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

Ford Motor отзывает почти 1,3 миллиона седанов Fusion и Lincoln MKZ, выпущенных с 2013 по 2018 годы, из-за того, что их передние тормозные шланги могут разорваться и вызвать утечку тормозной жидкости, что может повлиять на тормозную способность и увеличить риск аварии.

реклама

Компания уведомила Национальное управление безопасности дорожного движения и транспорта и заявила, что в случае возникновения утечки на приборной панели за рулем может загореться индикатор тормозной жидкости.

Дилеры бесплатно заменят передние тормозные шланги, а письма с уведомлениями владельцам должны быть отправлены в середине апреля. Второе письмо будет отправлено после того, как будут доступны запасные части.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В середине 2020 года Ford отозвал 488 594 внедорожников Ford Edge и Lincoln MKX из-за аналогичной проблемы протечки тормозных магистралей.