Ford Motor отзывает почти 1,3 миллиона седанов Fusion и Lincoln MKZ, выпущенных с 2013 по 2018 годы, из-за того, что их передние тормозные шланги могут разорваться и вызвать утечку тормозной жидкости, что может повлиять на тормозную способность и увеличить риск аварии.
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Компания уведомила Национальное управление безопасности дорожного движения и транспорта и заявила, что в случае возникновения утечки на приборной панели за рулем может загореться индикатор тормозной жидкости.
Дилеры бесплатно заменят передние тормозные шланги, а письма с уведомлениями владельцам должны быть отправлены в середине апреля. Второе письмо будет отправлено после того, как будут доступны запасные части.
В середине 2020 года Ford отозвал 488 594 внедорожников Ford Edge и Lincoln MKX из-за аналогичной проблемы протечки тормозных магистралей.