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Продажи Hogwarts Legacy уже превысили общий объем продаж Elden Ring в Великобритании.
Обойдя Elden Ring, игра уже вплотную приблизилась по продажам к Lego Star Wars: The Skywalker Saga
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Игра от компании Warner уже обошла по продажам (в цифровом и физическом форматах) прошлогодний фентезийный блокбастер Elden Ring, который с момента релиза в феврале 2022 года разошелся тиражом в 20 миллионов копий.

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В прошлом году только FIFA 23, Modern Warfare 2, Grand Theft Auto 5 и Lego Star Wars: The Skywalker Saga продавались лучше, чем Elden Ring в Великобритании. Согласно GamesIndustry.biz, к концу этой недели Hogwarts Legacy также обойдет по продажам игру Lego.

Hogwarts Legacy продалась в количестве более 12 миллионов копий, благодаря этому, за первые две недели после релиза игра заработала 850 миллионов долларов по всему миру, став самым успешным запуском издательства Warner.

Хотя данные о продажах в США еще не объявлены, игра стала крупнейшим европейским запуском, за исключением игр серий FIFA и Call of Duty с момента выхода Red Dead Redemption 2 в октябре 2018 года.

Согласно сообщению от 10 марта на официальном аккаунте игры в Twitter, игроки Hogwarts Legacy наиграли более 406 миллионов часов.

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Разработчик Avalanche Software недавно заявил, что на данный момент у них нет планов выпускать DLC-расширения для Hogwarts Legacy.

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#elden ring #hogwarts legacy #чарты #lego star wars: the skywalker saga #продажа игр
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