Компания Disney назначила руководителя, который будет руководить стратегией гиганта индустрии развлечений в области метавселенной. Им стал Майк Уайт, проработавший в компании более 10 лет. Уайт будет руководить группой, в которую входят руководители высшего звена компании.
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В служебной записке для сотрудников, которая попала в руки журналистов издания BBC, генеральный директор Боб Чапек заявил, что метавселенная - это "следующий великий рубеж в возможности рассказывать отличные истории", который необходимо исследовать.
Технологические гиганты, включая Facebook и Microsoft, вкладывают миллиарды долларов в метавселенную.
В служебной записке г-н Чапек назвал метавёрс "идеальным местом для реализации наших стратегических столпов - рассказов отличных историй, инноваций и ориентации на аудиторию".
Мистер Уайт станет старшим вице-президентом Disney по созданию историй нового поколения и потребительскому опыту.
В новой должности он будет распределять ресурсы, изучать возможности партнерства и поощрять обмен знаниями в области метавселенной, говорится в сообщении компании.
"Сегодня у нас есть возможность соединить эти вселенные и создать совершенно новую парадигму того, как аудитория воспринимает и вовлекается в наши истории", - сказал г-н Чапек в служебной записке.
Компания также объявила, что за последние три месяца 2021 года ее потоковый сервис Disney+ пополнился 11,8 миллионами подписчиков, в результате чего общее число подписчиков достигло почти 130 миллионов по всему миру.
Метавселенная - это онлайн-мир, где люди могут играть, работать и общаться в виртуальной среде, используя гарнитуры VR.
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