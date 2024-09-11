Китайская компания Huawei представила первый в мире смартфон с тройным раскладыванием, который уже собрал более 3,7 миллиона предварительных заказов. Развитие Huawei вызывает конкуренцию с Apple на китайском рынке, где Huawei доминирует и оттесняет Apple на шестое место.

Компания Huawei представила первый в мире смартфон с тройным раскладыванием, всего через несколько часов после того, как Apple представила iPhone 16. Этот запуск вызвал значительный ажиотаж среди китайской технологической компании, которая находится в разгаре активного возвращения на рынки. Последние модели Huawei, такие как Mate 60 Pro и Mate X5, пользовались широким успехом, а в августе компания сообщила о заметном росте выручки и прибыли, несмотря на продолжающиеся санкции США.

Mate XT, новый складной телефон Huawei, уже собрал более 3,7 миллиона предварительных заказов. На разработку телефона, цена которого составляет 19 999 юаней (2 800 долларов) за базовую модель, ушло пять лет. По словам Ричарда Ю, председателя потребительского бизнеса Huawei, Mate XT может похвастаться прорывом в технологии экрана и шарниров, что делает его самым тонким и самым большим складным телефоном в мире. Телефон имеет три панели, которые образуют 10,2-дюймовый экран, и доступен в красном и черном цветах.

Этот релиз состоялся сразу после того, как Apple представила iPhone 16, в котором особое внимание уделяется возможностям генеративного искусственного интеллекта. Apple надеется, что эта функция будет стимулировать покупателей. Эмбер Лю, менеджер по исследованиям Canalys, считает, что возрождение Huawei представляет собой прямой вызов Apple на ключевом рынке - в Китае. Быстрое восстановление Huawei помогло китайским производителям смартфонов доминировать на внутреннем рынке, оттеснив Apple на шестое место.

Аналитики отмечают, что конкуренция между Huawei и Apple, скорее всего, будет сосредоточена на устройствах высокого класса, программном обеспечении и искусственном интеллекте. В то время как возможности искусственного интеллекта iPhone 16 очевидны, пока неизвестно, есть ли подобные функции у Mate XT. В Mate XT Huawei делает упор на больший экран и увеличенное время автономной работы, что может существенно повлиять на рынок складных телефонов.

Хотя количество предварительных заказов на Mate XT велико, аналитики считают, что реальные продажи могут оказаться ниже из-за его цены и доступности. Тем не менее, продажи флагманских смартфонов Huawei уже выросли на 72% за первые пять месяцев 2024 года по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на ограничения со стороны США, которые обвинили компанию в угрозе безопасности, Huawei продолжает продвигать новые продукты, включая электромобили и технологии искусственного интеллекта. В начале этого года компания Nvidia даже назвала Huawei главным конкурентом в производстве процессоров искусственного интеллекта.