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AKXALA
Apple делает ставку на искусственный интеллект для увеличения продаж нового iPhone 16
iPhone 16 будет доступен по цене от 799 долларов, а продажи начнутся в сентябре

В связи с замедлением темпов роста бизнеса на Apple оказывают давление, требуя рассказать, как она планирует увеличить продажи iPhone. В понедельник компания представила свою последнюю модель, iPhone 16, оснащенную внешней кнопкой камеры. Эта кнопка намекает на внутренние обновления, направленные на использование последних достижений в области искусственного интеллекта (ИИ).

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что новые функции «расширят границы возможностей смартфона». Однако компания сталкивается с жесткой конкуренцией, поскольку другие бренды уже интегрировали генеративный ИИ в свои телефоны. Несмотря на презентацию iPhone 16 и других продуктов на мероприятии «Glowtime», цена акций Apple упала и закончила день без изменений, вызвав опасения, что компания может отстать на быстро растущем рынке искусственного интеллекта.

Продажи iPhone, которые составляют около половины выручки Apple, в последнее время снизились. Apple заявила, что новые iPhone с более долговечными батареями, более быстрыми чипами и улучшенными функциями конфиденциальности - первые, созданные специально для поддержки искусственного интеллекта и инструментов «Apple Intelligence», представленных в июне. Эти инструменты включают в себя опции для создания эмодзи и использования чатбота ChatGPT от OpenAI в Siri для создания запросов и текстов.

Помимо iPhone 16, Apple анонсировала обновления для Apple Watch и AirPods. Новые AirPods будут автоматически снижать громкость, когда пользователь начинает говорить с кем-то, и смогут отклонять звонки покачиванием головы. Версия Pro будет работать даже как персональный слуховой аппарат для людей с легкой или умеренной потерей слуха.

iPhone 16 будет доступен по цене от 799 долларов, а продажи начнутся в сентябре. Однако функции «Apple Intelligence» будут доступны только в октябре, начиная с США и постепенно распространяясь на другие страны.

Бен Вуд, главный аналитик компании CCS Insight, считает, что iPhone 16 предлагает значительные улучшения, особенно в визуальном поиске на основе искусственного интеллекта. Он считает, что эти функции будут стимулировать постоянных клиентов Apple к обновлению, тем более что Apple рекламирует iPhone 16 как «перспективную» инвестицию.

Хотя Apple отстает от конкурентов, таких как Samsung и Google, в использовании генеративного искусственного интеллекта для таких функций, как редактирование фотографий и перевод, очень важно, чтобы новые iPhone с поддержкой искусственного интеллекта работали хорошо. Аналитик Gartner Аннет Циммерманн предупредила, что слишком быстрое внедрение этих функций может навредить репутации Apple или сказаться на продажах.

#apple #iphone 16 #телефоны
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