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AKXALA
SpaceX запустила первую частную пилотируемую экспедицию Polaris Dawn
Миллиардер Джаред Айзекман отправился в космос на ракете SpaceX Falcon 9, чтобы совершить первый финансируемый частными лицами выход в открытый космос. Это может способствовать развитию частных космических полетов и научным исследованиям.

Миллиардер Джаред Айзекман отправился в космос на ракете SpaceX Falcon 9, чтобы совершить первый выход в открытый космос, который, как ожидается, будет финансироваться частными лицами. Эта миссия, названная Polaris Dawn, - первая из трех, финансируемых Айзекманом, основателем компании Shift4, занимающейся обработкой платежей. Айзекман выступает в роли командира, к нему присоединились его друг Скотт «Кидд» Потит, отставной пилот ВВС, и инженеры SpaceX Анна Менон и Сара Гиллис.

Космический корабль Resilience выйдет на орбиту высотой до 870 миль (1400 км) над Землей - расстояние, которого люди не достигали со времен миссий НАСА Apollo в 1970-х годах. Экипаж пройдет через радиационный пояс Ван Аллена, но будет защищен своим космическим кораблем и модернизированными скафандрами. Радиационное облучение, сопоставимое с тремя месяцами пребывания на борту Международной космической станции, позволит экипажу изучить влияние кратковременного, но безопасного облучения на организм человека.

На второй день путешествия экипаж достигнет максимальной высоты и проведет около 40 экспериментов, включая испытания межспутниковой лазерной связи между космическим кораблем Dragon и спутниковой сетью Starlink компании SpaceX. На третий день Айзекман и Сара Гиллис совершат первый финансируемый частными компаниями выход в открытый космос, который продлится два часа на высоте 700 км. Они испытают новые костюмы SpaceX для внекорабельной деятельности (EVA), предназначенные для использования вне космического корабля.

В отличие от обычных космических кораблей, на Resilience нет шлюзовой камеры, поэтому для выхода в открытый космос необходимо разгерметизировать весь корабль, что потребует от всех астронавтов надеть костюмы EVA. Миссия побьет рекорд по количеству людей, находящихся в вакууме одновременно.

Эти эксперименты, включая испытания на радиационную и декомпрессионную болезнь, призваны подготовить почву для будущих высотных частных полетов, возможно, на Луну или Марс. Если Айзекман уже однажды побывал в космосе, то три других члена экипажа - новички.

В случае успеха эта миссия может стать важным шагом на пути к более доступным и частым частным космическим полетам. Однако эксперты, такие как доктор Адам Бейкер, предупреждают, что, несмотря на имеющийся потенциал, космические путешествия остаются дорогими и опасными, поэтому их широкое распространение пока маловероятно.

Хотя некоторые критикуют богатых людей, финансирующих собственные космические полеты, доктор Симеон Барбер, ученый в области космонавтики, отмечает, что Айзекман - самый опытный астронавт в экипаже, а доходы от полета пойдут на развитие экономики и благотворительность. Многие представители космического сообщества считают участие частных лиц полезным, поскольку оно помогает расширить возможности для научных исследований.

#космос #наука #space x
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