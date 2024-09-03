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Volkswagen впервые в истории планирует закрыть завод в Германии для сокращения расходов
Volkswagen AG рассматривает закрытие заводов в Германии и расторжение соглашения о гарантиях занятости для сокращения расходов. Это может вызвать конфликт с профсоюзами и станет первым подобным шагом в истории компании.

Volkswagen AG рассматривает возможность закрытия заводов в Германии, что может привести к серьезному конфликту с влиятельными профсоюзами, поскольку ключевой отрасли страны предстоит нелегкое будущее.

В понедельник компания объявила, что рассматривает возможность расторжения соглашения с рабочими, заключенного на протяжении трех десятилетий, о сохранении гарантий занятости. Основное внимание Volkswagen уделяет своему малоэффективному бренду легковых автомобилей, но ожидается, что другие подразделения концерна также будут искать меры по сокращению расходов.

Эти потенциальные закрытия станут первыми в Германии за всю 87-летнюю историю компании. После этой новости акции VW выросли на 2,1%, частично компенсировав 12%-й убыток за год. Генеральный директор VW Оливер Блюме отметил все более жесткие экономические условия и приток новых конкурентов в Европу, заявив, что Германия отстает в конкурентоспособности.

Трудовой конфликт такого масштаба станет серьезным испытанием для Блюма, который также возглавляет марку спортивных автомобилей Porsche, поскольку предыдущие конфликты с профсоюзами привели к досрочному уходу нескольких его предшественников в VW. Компания изо всех сил старается повысить рентабельность своего флагманского легкового бренда, а растущие расходы на логистику, энергию и рабочую силу еще больше осложняют переход на электромобили (EV) на фоне замедления потребительских расходов.

В первом полугодии рентабельность марки VW снизилась до 2,3% по сравнению с 3,8% в предыдущем году. Кроме того, бренд потерял темпы роста в Китае, своем основном рынке, а его предложения EV отстают от конкурентов.

В компании Volkswagen работает около 650 000 человек по всему миру, почти половина из них - в Германии. Представители трудового коллектива занимают половину мест в наблюдательном совете компании, а штат Нижняя Саксония, которому принадлежит 20% акций, часто поддерживает профсоюзы. Для принятия важных решений в VW требуется поддержка как семьи Порше-Пиех, которая является основной заинтересованной стороной, так и трудового коллектива.

Глава рабочего совета Даниэла Кавалло сообщила, что руководство VW предупредило, что бренд, выпускающий такие модели, как Golf и Tiguan, рискует стать нерентабельным. Компания рассматривает возможность закрытия как минимум одного крупного завода по производству автомобилей и одного завода по производству комплектующих в Германии, а также отмены соглашений о заработной плате.

VW также пересматривает планы по выпуску компактного электрического внедорожника на своей основной площадке в Вольфсбурге, начиная с 2026 года, а модель Trinity, запланированная к выпуску в Цвиккау, может столкнуться с задержками. Несколько автопроизводителей, особенно ориентированных на массовый рынок, таких как Stellantis NV, рассматривают возможность переноса производства на более дешевые площадки из-за усиливающейся конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей.

В прошлом году VW выпустил около 9 миллионов автомобилей, несмотря на то, что общая производственная мощность компании составляет 14 миллионов единиц.

Прошлые попытки повысить эффективность внутренних операций VW привели к сокращению срока полномочий топ-менеджеров, включая бывшего генерального директора Бернда Пишетсридера, бывшего руководителя марки VW Вольфганга Бернхарда и предшественника Блюме на посту генерального директора Герберта Дисса.

Рыночная оценка Volkswagen упала примерно до 51 миллиарда евро (56,5 миллиарда долларов), несмотря на то, что компания продолжает получать прибыль: в прошлом году операционный доход составил 22,6 миллиарда евро.

Недавнее заявление Volkswagen о потенциальных сокращениях последовало за июльским заявлением о возможном закрытии предприятия в Брюсселе, где производятся электрические Audis, из-за высоких затрат и слабого спроса на роскошную модель Q8 e-tron. Тогда компания понизила свой финансовый прогноз на год, отчасти из-за предполагаемых расходов, связанных с закрытием завода.

Последнее крупное закрытие завода VW произошло более 30 лет назад, когда компания закрыла свой единственный американский сборочный завод в Питтсбурге.

В Германии Volkswagen производит комплектующие в Брунсвике, Касселе, Зальцгиттере, Ганновере и Хемнице, а заводы по производству автомобилей расположены в Вольфсбурге, Эмдене, Цвиккау, Дрездене, Оснабрюке и Ганновере.

#германия #volkswagen #международный бизнес
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