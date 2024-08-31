Ford изменил политику по разнообразию, что вызвало критику со стороны организации Human Rights Campaign за отказ от инклюзивности.

Ford пересматривает свои политику в области разнообразия, присоединившись к растущему числу компаний, которые изменяют свои подходы на фоне меняющейся правовой и политической ситуации и давления со стороны правых.

Генеральный директор Ford Джим Фарли сообщил сотрудникам по электронной почте, что компания за последний год изменила некоторые из своих политик. В частности, Ford скорректировала фокус групп по ресурсам для сотрудников и прекратила участие во внешних культурных опросах, проводимых организацией Human Rights Campaign. Ранее, в 2017 году, Ford гордилась признанием этой организации как одного из лучших мест для работы для определенного сообщества.

Правый активист Робби Старбак опубликовал копию письма в X (заблокирована в РФ), заявив, что повлиял на решение компании. Ford подтвердил подлинность письма. Фарли отметил, что Ford стремится создать инклюзивное рабочее пространство и учитывать разнообразие взглядов, но также учитывать изменяющуюся правовую и политическую среду.

Ford последовала примеру таких компаний, как Harley-Davidson и Tractor Supply Co., которые также пересмотрели или сократили свои программы по разнообразию, равенству и инклюзии, поддержке мероприятий и стратегии по замедлению изменения климата.

Human Rights Campaign раскритиковала решение Ford, заявив, что компания "отказывается от инклюзивных политик для сотрудников" и уступает давлению со стороны Старбака. Президент HRC Келли Робинсон предупредила, что такие решения могут негативно сказаться на способности Ford привлекать и удерживать таланты.