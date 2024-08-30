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AKXALA
Израиль согласен на паузу в борьбе за распространение вакцины против полиомиелита
Израиль согласился на гуманитарные паузы в Газе для вакцинации 640,000 детей против полиомиелита. Вакцинация пройдет в три этапа с приостановкой боевых действий.

Израиль согласился на проведение серии «гуманитарных пауз» в Газе для вакцинации детей против полиомиелита, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Кампания, направленная на вакцинацию около 640,000 детей по всему сектору Газа, начнется в воскресенье. Вакцинация пройдет в три этапа в центральной, южной и северной частях региона. Во время каждого этапа боевые действия будут приостановлены на три дня с 06:00 до 15:00 по местному времени.

Решение было принято через несколько дней после того, как представители ООН сообщили о случае полиомиелита у 10-месячного ребенка в Газе, который стал первым за 25 лет. В Газе уже находятся около 1,26 миллиона доз вакцины nOPV2, и ожидается поставка дополнительных 400,000 доз.

Вакцинация будет проводиться сотрудниками ООН и местными медицинскими работниками. Для этого обучены более 2,000 медицинских и общественных работников. Представитель ООН в Газе, Луиза Уотеридж, призвала к прекращению огня для безопасного проведения программы вакцинации. Она подчеркнула, что военные операции в это время могут помешать доставке вакцин детям.

Детям будут даны две дозы оральной вакцины на этой неделе, с повторной вакцинацией через четыре недели. ВОЗ планирует достичь 90% охвата вакцинацией, чтобы остановить распространение вируса в Газе. Если это не удастся, возможен дополнительный четвертый день вакцинации и гуманитарной паузы.

Полиовирус является высоко заразным и передается через сточные воды и загрязненную воду. Он может вызвать паралич и смерть, особенно у детей младше пяти лет. ВОЗ отмечает, что до конфликта уровень иммунизации в Газе и на Западном берегу был оптимальным, с охватом вакциной против полиомиелита 99% в 2022 году, хотя в прошлом году он снизился до 89%.

Израильская армия в июле начала вакцинацию своих солдат против полиомиелита. Официальный представитель ХАМАС Бассем Найем заявил, что организация готова сотрудничать с международными организациями для обеспечения этой кампании, чтобы защитить более 650,000 палестинских детей в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что трехдневные паузы не являются прекращением огня. Джеймс Кариуки, заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН, выразил поддержку плану вакцинации, отметив, что паузы должны быть достаточно долгими для достижения 90% охвата. Профессор Хагай Левин, представитель Форума семей заложников, призвал обеспечить включение израильских заложников в программу вакцинации.

Израиль начал военную кампанию в Газе после беспрецедентного нападения ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло около 1,200 человек, и 251 был взят в заложники. По данным министерства здравоохранения Газы, с 7 октября в регионе погибло более 40,530 человек.

#израиль #хамас #газа
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