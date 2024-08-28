Канада вводит 100-процентные тарифы на китайские электромобили и 25-процентные пошлины на китайские сталь и алюминий. Китай обвиняет Канаду в нарушении правил торговли.

Канада введет 100-процентные тарифы на электромобили (EV), импортируемые из Китая, как и США и Евросоюз. Кроме того, Канада введет 25-процентные пошлины на китайские сталь и алюминий. Канадское правительство и его западные союзники утверждают, что субсидии, выделяемые Китаем на производство электромобилей, дают китайским производителям несправедливое конкурентное преимущество.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада стремится к лидерству в мировом автомобильном секторе, но обвинил Китай в подрыве честной конкуренции. Тарифы на китайские электромобили начнут действовать с 1 октября, а тарифы на сталь и алюминий вступят в силу 15 октября.

Китай раскритиковал действия Канады как «торговый протекционизм» и нарушение правил Всемирной торговой организации. Министерство торговли Китая призвало Канаду отменить свои решения, заявив, что они нарушают глобальную экономическую систему и нормы торговли.

Ранее США объявили о введении 100-процентных тарифов на китайские электромобили, а ЕС планирует ввести тарифы до 36,3 % на такие транспортные средства. Тарифы Канады затронут китайские электромобили, в том числе и те, которые Tesla производит на своем заводе в Шанхае. Tesla может попытаться договориться об этих тарифах или рассмотреть возможность переноса импорта на заводы в США или Европе.

Китайские EV-бренды еще только появляются в Канаде, но некоторые из них, например BYD, предпринимают усилия по выходу на рынок. Китай остается крупнейшим в мире производителем электромобилей, в то время как Канада заключает значительные сделки с европейскими автопроизводителями, чтобы усилить свою роль в мировой индустрии электромобилей.