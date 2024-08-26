Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность после атак между Израилем и «Хезболлой», которые угрожают региональной стабильности. США пытаются предотвратить эскалацию, но переговоры о прекращении огня пока безрезультатны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую озабоченность после того, как Израиль и ливанская «Хезболла» провели самые интенсивные трансграничные атаки с начала конфликта в Газе.

В воскресенье израильские самолеты нанесли удары по многочисленным объектам на юге Ливана, заявив, что эти удары были упреждающими, чтобы предотвратить более масштабное нападение, а «Хезболла» в ответ выпустила сотни ракет и беспилотников по Израилю. Гутерриш предупредил, что эти действия ставят под угрозу гражданское население и угрожают региональной стабильности. США пытаются предотвратить дальнейшую эскалацию, при этом обе стороны заявляют, что не хотят более масштабного конфликта.

С 7 октября, когда началась война между Израилем и Хамасом, на границе Израиля и Ливана ежедневно происходят столкновения. Хезболла, поддерживаемая Ираном и признанная террористической организацией Израилем, Великобританией и другими странами, утверждает, что действует в поддержку ХАМАС. В результате конфликта погибло более 560 человек в Ливане, в основном бойцы «Хезболлы», и 50 человек в Израиле, включая мирных жителей и солдат. В результате боевых действий около 200 000 человек с обеих сторон стали вынужденными переселенцами.

Израильские удары по «Хезболле» начались в начале воскресенья, и военные заявили, что они поразили ракетные установки и другие цели на юге Ливана. Как сообщается, это было сделано в ответ на планы «Хезболлы» провести крупномасштабную атаку. Хезболла» заявила, что два ее бойца и боец движения „Амаль“ были убиты, и утверждает, что нанесла ракетные и беспилотные удары по 11 израильским военным объектам. Израиль сообщил, что перехватил многие из этих угроз, нанеся минимальный ущерб, но подтвердил гибель одного солдата ВМС.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла позже заявил, что первоначальный ответ группы на убийство высокопоставленного командира в июле завершился, хотя он оставил открытой возможность дальнейших действий. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары стали важным шагом в восстановлении безопасности на севере Израиля.

Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня, а советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подчеркнул необходимость избежать региональной войны, обратив внимание на предпринимаемые дипломатические усилия. Однако переговоры в Каире, направленные на прекращение огня и освобождение заложников в Газе, пока не принесли результатов.