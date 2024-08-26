Павел Дуров, генеральный директор Telegram, был задержан во Франции за недостаточную модерацию контента на платформе. Telegram утверждает, что его методы соответствуют стандартам, а Дурову нечего скрывать.

Генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан во Франции в субботу. Компания заявила, что Дурову «нечего скрывать». Он был арестован в аэропорту к северу от Парижа по ордеру, связанному с приложением. Расследование сосредоточено на недостаточной модерации и обвинениях в том, что Дуров не смог пресечь преступную деятельность в Telegram.

Telegram защищает свои методы модерации, утверждая, что они соответствуют отраслевым стандартам и постоянно совершенствуются. Компания утверждала, что неразумно возлагать ответственность за неправомерное использование платформы. Telegram также подчеркнул, что соблюдает законы Европейского союза, включая Закон о цифровых услугах.

Приложение, насчитывающее около миллиарда пользователей по всему миру, особенно популярно в России, Украине и бывших советских республиках. В 2018 году оно было запрещено в России за отказ передавать данные пользователей, но в 2021 году запрет был снят. Дуров, основавший Telegram в 2013 году, покинул Россию в 2014 году.

39-летний Дуров имеет гражданство ОАЭ и Франции и в настоящее время проживает в Дубае. Министерство иностранных дел России заявило, что посольство страны во Франции работает над прояснением ситуации и защитой прав Дурова. Они также отметили отсутствие сотрудничества со стороны французских властей.

Критики утверждают, что большая вместимость групп Telegram способствует распространению дезинформации и незаконного контента. В Великобритании приложение подверглось пристальному вниманию за размещение ультраправых каналов, причастных к недавним беспорядкам. Хотя Telegram удалил некоторые группы, эксперты считают, что его система модерации слабее, чем у других социальных медиаплатформ.