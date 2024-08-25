Израиль и «Хезболла» обменялись ударами, что привело к серьезной эскалации. Израиль нанесли упреждающие удары по целям на юге Ливана, а «Хезболла» выпустила более 300 ракет в ответ. Оба стороны заявляют о готовности к войне, несмотря на нежелание начать полномасштабный конфликт.

Сегодняшний утренний обмен ударами между Израилем и «Хезболлой» знаменует собой значительную эскалацию. Израильские военные сообщили, что около 100 истребителей нанесли упреждающие удары по целям «Хезболлы» на юге Ливана.

В ответ «Хезболла» выпустила ракеты и снаряды по северу Израиля.

Если цифра в 100 истребителей верна, то это будет крупнейшая атака Израиля на Ливан со времен войны с «Хезболлой» в 2006 году. Удары были нанесены примерно в 04:30 по местному времени (01:30 GMT), при этом Израиль утверждает, что «Хезболла» планировала крупномасштабную атаку в 05:00 по местному времени. По данным New York Times, анонимный представитель израильской разведки заявил, что речь идет о планируемых ракетных ударах по Тель-Авиву.

Хезболла» заявила, что выпустила более 300 ракет и снарядов по военным объектам на севере Израиля, где были включены сирены воздушной тревоги. В регионе опасаются, что эта эскалация может привести к тотальной войне. Хезболла» заявила, что это первая фаза ее ответа на убийство старшего командира Фуада Шукра в Бейруте 30 июля, которое многие приписывают Израилю. Убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на следующий день также считается делом рук Израиля.

Регион ожидал ответа как от «Хезболлы», так и от Ирана, однако Иран пока не предпринял никаких действий. Похоже, что это первый значительный ответ «Хезболлы». Дипломаты стараются не допустить перерастания кризиса в Газе в более широкий региональный конфликт. Соединенные Штаты предупредили, что неспособность договориться о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС может подорвать дипломатические усилия.

Несмотря на сильное давление США, переговоры о прекращении огня в Газе, продолжающиеся уже более 10 месяцев, не принесли результатов. Израильские военные заявляют о готовности вести боевые действия на двух фронтах: Газа и северная граница с Ливаном. Хезболла» считается более грозной силой, чем ХАМАС, поскольку располагает примерно 150 000 ракет, некоторые из которых способны достичь территории Израиля, и хорошо обученными бойцами, некоторые из которых имеют боевой опыт в Сирии.

Спустя почти год после конфликта в Газе возникают сомнения в том, что Израиль готов к новой войне. Сотни тысяч израильских резервистов были призваны в Газу, и зачастую они отслужили несколько сроков. Однако многие израильтяне, особенно с севера страны, считают, что с «Хезболлой» необходимо бороться. Десятки тысяч жителей на севере Израиля были эвакуированы, многие потеряли свой бизнес. Аналогичным образом десятки тысяч жителей южного Ливана покинули свои дома из-за опасений израильских ударов.

«Хезболла» заявила, что завершила первый этап возмездия за убийство Шукра. Утренние удары по Израилю нанесли относительно небольшой ущерб и привели к незначительным жертвам с обеих сторон. Израиль считает, что предотвратил крупную атаку «Хезболлы». Теперь вопрос заключается в том, вернется ли насилие к обычным трансграничным обменам, которые наблюдались с начала войны в Газе в октябре прошлого года, или перерастет в нечто более опасное. Лидеры как Израиля, так и «Хезболлы» утверждают, что не хотят новой полномасштабной войны, но готовы к ней.