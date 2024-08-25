Павел Дуров, глава Telegram, был арестован французской полицией в аэропорту Ле-Бурже по ордеру, связанному с приложением. Telegram популярен в странах бывшего СССР, несмотря на прошлые конфликты Дурова с российским правительством.

Генеральный директор Telegram Павел Дуров был арестован французской полицией в аэропорту Ле-Бурже, расположенном к северу от Парижа, сообщают французские СМИ.

39-летний предприниматель был задержан после посадки своего частного самолета по ордеру, связанному с обвинениями, касающимися приложения для обмена сообщениями Telegram. Это приложение, которое Дуров основал в 2013 году, стало особенно популярным в России, Украине и других странах бывшего СССР.

Первоначально оно было запрещено в России в 2018 году после того, как Дуров отказался предоставить данные пользователей правительству, но позже, в 2021 году, запрет был снят. Посольство России во Франции в настоящее время работает над выяснением причин ареста Дурова, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.

История отношений Дурова с российским правительством была напряженной. В 2014 году он покинул Россию после того, как воспротивился требованиям правительства закрыть оппозиционные группы на его социальной медиаплатформе «ВКонтакте», которую он в итоге продал.

С тех пор Telegram стал одной из ведущих мировых социальных медиаплатформ, встав в один ряд с такими гигантами, как Facebook, YouTube и WhatsApp. Несмотря на трудности, приверженность Дурова принципам конфиденциальности и сопротивление правительственному давлению стали залогом его репутации в мире технологий.