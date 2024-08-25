OpenAI конкурирует с Google с помощью новой поисковой системы с искусственным интеллектом

Компания OpenAI представила SearchGPT, новую поисковую систему на основе искусственного интеллекта, призванную бросить вызов таким технологическим гигантам, как Google и Microsoft.

Этот инструмент, находящийся в стадии раннего тестирования, объединяет технологию искусственного интеллекта OpenAI с веб-данными в режиме реального времени, позволяя пользователям искать информацию в разговорном режиме, подобно тому, как они взаимодействуют с ChatGPT.

В отличие от ChatGPT, который опирается на старые данные, SearchGPT будет предоставлять актуальные ответы со ссылками на соответствующие источники. Эта разработка позиционирует OpenAI как прямого конкурента доминирующей поисковой системе Google и Bing от Microsoft, в которую уже интегрирована технология OpenAI.

SearchGPT позволяет пользователям задавать вопросы на естественном языке и получать немедленные, актуальные ответы со ссылками на достоверные источники. Например, в демонстрационном ролике инструмент предоставляет подробную информацию о лучших сортах томатов для выращивания в Миннесоте со ссылками на садоводческие сайты. В боковую панель также будут включены дополнительные ссылки, напоминающие традиционные страницы результатов поиска.

В OpenAI считают, что этот инструмент упростит процесс поиска, сделав его более быстрым и эффективным. Этот шаг может еще больше утвердить генеративный ИИ в качестве будущего онлайн-поиска - концепция, с которой Google уже экспериментировала, хотя и не без проблем. Попытка Google интегрировать в результаты поиска резюме, созданные искусственным интеллектом, столкнулась с негативной реакцией после того, как эта функция предоставляла неточную или бессмысленную информацию, что привело к ее быстрому отказу.

Существуют также опасения, что инструменты поиска на основе ИИ, такие как SearchGPT, могут повлиять на веб-трафик новостных издательств, сократив потребность пользователей в посещении их сайтов. Однако OpenAI заявила, что сотрудничает с издателями, чтобы они могли управлять тем, как их контент появляется в SearchGPT, и даже разрешила включать сайты в результаты, не внося вклад в обучающие данные ИИ.