Бывший демократ Роберт Ф. Кеннеди-младший вышел из президентской гонки и поддержал Дональда Трампа, объяснив это совпадением принципов.

Независимый кандидат в Белый дом Роберт Ф. Кеннеди-младший вышел из президентской гонки и поддержал кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. 70-летний кандидат, бывший всю жизнь демократом и членом политической династии Кеннеди, сослался на то, что принципы, побудившие его покинуть Демократическую партию, теперь заставляют его поддержать Трампа.

На митинге в Аризоне Кеннеди объявил, что будет добиваться исключения своего имени из избирательных бюллетеней в 10 ключевых штатах, хотя для некоторых «поворотных» штатов, таких как Мичиган и Невада, уже слишком поздно. Перед тем как Кеннеди присоединился к Трампу на сцене, Трамп пообещал в случае переизбрания обнародовать все оставшиеся документы, связанные с убийством президента Джона Кеннеди.

Во время митинга Трамп назвал Кеннеди «феноменальным» и «блестящим», а соперница демократов Камала Харрис в ответ заявила, что будет работать над тем, чтобы привлечь на свою сторону сторонников Кеннеди.

Результаты опросов Кеннеди значительно снизились, и он обвинил в завершении своей кампании контроль СМИ и попытки его бывшей партии помешать его выдвижению. Его поддержка Трампа вызвала возмущение среди членов его семьи, а его сестра Керри Кеннеди назвала это предательством ценностей их семьи.

Кампания Кеннеди была тесно связана с движением против вакцин, и он столкнулся с личными противоречиями, включая историю о том, как в шутку бросил мертвого медвежонка в Центральном парке, а несколько лет назад страдал от мозгового паразита.

Ходили слухи, что поддержка Трампа со стороны Кеннеди может обеспечить ему роль в будущей администрации Трампа. Трамп заявил, что не против такой идеи, а его сын, Дональд Трамп-младший, предположил, что Кеннеди мог бы занять важную федеральную должность.